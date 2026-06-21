Κόντρα σε όσα γνωρίζαμε ως «κανόνες» της μεταγραφικής περιόδου

Ο Παναθηναϊκός προχωρά για να κάνει πράξη αυτά που θεωρούσαμε απίθανα, περιμένοντας πως τέτοια εποχή και χωρίς υπεραξίες, δεν έρχεται κανείς ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα.

Ο Καμαρά ανακοινώθηκε. Ο Πένια συμφώνησε. Ο Τσάβες έμεινε. Αρκετές ακόμη υποθέσεις είναι προχωρημένες σε τέτοιο βαθμό που άμεσα αναμένονται κι άλλα «χτυπήματα». Ο Παναθηναϊκός πριν βγει ο Ιούνιος και λίγο πριν αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έχει βάλει το σχεδιασμό του στη φάση υλοποίησης.

Οι «πράσινοι» δουλεύουν αθόρυβα, δεν μετατρέπουν τις υποθέσεις σε... σήριαλ και στα πάντα κρατούν χαμηλούς τόνους. Τόσο στον ενθουσιασμό, όσο και στην απογοήτευση. Καθώς και αυτή θα προκύψει μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο, ειδικά με τόσο έντονη δραστηριότητα όπως αυτή του «Τριφυλλιού».

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στην υλοποίηση του σχεδιασμού του, είναι «καθρέφτης» του χαρακτήρα και της σοβαρότητας του τεχνικού διευθυντή του. Ο Κοτσόλης πιστώνεται την εξαιρετική προετοιμασία, μαζί φυσικά με τον ιδιοκτήτη, Γιάννη Αλαφούζο, αλλά και τον σύμβουλο του προέδρου, Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του έναν 23χρονο Γάλλο χαφ από βελγική ομάδα. Βασικότατο. Πληρώνοντας απόλυτα φυσιολογικό ποσό για την εξαγορά των δικαιωμάτων του. Παράλληλα, «έκλεισε» τη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Πένια. Μόνο που μιλάμε για τέτοιο μέγεθος και τερματοφύλακα 27 ετών επιπέδου La Liga, η τιμή αυτόματα έχει… διπλή ταρίφα. Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να «κλείσουν» το deal σε ύψη που ενόχλησαν ακόμη και τους φίλους της Μπαρτσελόνα.

Ακόμη και ο Τσάβες, συμφωνήθηκε να μείνει με ανανέωση δανεισμού. Χωρίς δηλαδή να πληρωθεί από τώρα η εξαγορά του. Έτσι ώστε αν σε ένα χρόνο αλλάξουν τα δεδομένα, να μη χρειαστεί οι «πράσινοι» να μπαίνουν ξανά σε διαδικασία εύρεσης ομάδων και προτάσεων, ή συζητήσεων για «σπάσιμο» συμβολαίου.

Ακολουθούν αρκετές κινήσεις ακόμη. Κάποιες εξ αυτών έχουν φτάσει σε σημείο τελικής ευθείας για την υλοποίησή τους. Πριν καν βγει ο Ιούνιος, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε League Phase, ενώ ταυτόχρονα δεν πληρώνει σε καμία περίπτωση υπεραξίες. Κάτι που για την εποχή συνηθίζεται. Ειδικά για να πειστούν αθλητές να έρθουν στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Συν τοις άλλοις, είναι και περίοδος Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την αγορά να «παγώνει» τέτοιες εποχές. Την ίδια ώρα έχει προχωρήσει σημαντικά και το πλάνο «ξεφορτώματος» στο ρόστερ. Ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονταν από τον Νίστρουπ.

Αθόρυβα μεν, μεθοδικά και άκρως αποτελεσματικά δε, είναι ο τρόπος δουλειάς του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο ως τώρα. Προφανώς και όλα θα κριθούν στα αποτελέσματα, όμως η σοβαρότητα αντιμετώπισης της κατάστασης και η αποφυγή λογικών «λεφτά υπάρχουν» - μια και το μπάτζετ είναι ξεκάθαρα μεγάλο - που οδήγησε στο «βάσανο» με το cost control, είναι εχέγγυα σοβαρότητας στην υλοποίηση ενός κρίσιμου σχεδιασμού.

Ασφαλώς μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στους 2 μήνες και 10 μέρες που ακολουθούν. Καθώς με αυτή τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα που κινείται το «Τριφύλλι», είναι λογικό να… ανοίγει την όρεξη για το τι θα ακολουθήσει μόλις «ανοίξουν» και νέες ευκαιρίες.