«Αν δεν αποκτήσουν τον Γιάννη οι Μπλέιζερς, θα κινηθούν για τον Μπράουν - Ενδιαφέρον και από Κλίπερς»

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά έχουν «κυκλώσει» και το όνομα του Τζέιλεν Μπράουν.

Όπως αναφέρει ο Σαμ Άμικ του «Athletic», οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είναι μία από τις ομάδες που βρίσκονται στο… παιχνίδι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπλέιζερς θέλουν να κάνουν δικό τους τον «Greek Freak», και σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μπορεί να παίξει το γεγονός πως έχουν δύο μελλοντικά first-round swaps των Μπακς για το 2028 και το 2030.

Αν δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τελικά τον Έλληνα αστέρα, τότε αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση του Τζέιλε Μπράουν των Μπόστον Σέλτικς.

Μάλιστα, για τον «Κέλτη» έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι Λος Άντζελες Κλίπερς σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype».