«Θα συνεχίσει στους Θάντερ ο Χάρτενσταϊν»

Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν αναμένεται να μείνει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με μόνο ερωτηματικό να αποτελεί το αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν μπόρεσαν να κάνουν το back-to-back, καθώς ηττήθηκαν στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Έτσι, η ομάδα έχει μπροστά της ένα σημαντικό καλοκαίρι και πρέπει να πάρει μερικές μεγάλες αποφάσεις για το ποιοι παίκτες του κορμού θα συνεχίσουν και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype», ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν δεν θα αποτελέσει παρελθόν. Όπως αναφέρει, όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει στους Θάντερ, με μόνο ένα ερωτηματικό. Το αν η ομάδα θα ενεργοποίησει την option στο συμβόλαιό του (28,5 εκατομμύρια δολάρια) ή αν θα υπογράψουν νέο πολυετές συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές.

Φέτος ο 28χρονος σε 47 ματς στην regular season είχε 9,2 πόντους, 9,4 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0,8 μπλοκ σε 24,2 λεπτά, ενώ σε 15 αγώνες στα play-offs μέτρησε 9,1 πόντους, 8,3 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 23,4 λεπτά.