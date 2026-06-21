Ζάππειο: Ξηλώνεται το νέο αμφιθέατρο μετά τις αντιδράσεις - Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις

Λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια του νέου υπαίθριου αμφιθεάτρου του Ζαππείου, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αναβολή όχι μόνο της προγραμματισμένης συναυλίας της Big Band του Δήμου Αθηναίων, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολυμπίων μέχρι τις 25 Ιουλίου.

Σε σύντομη ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε, η διοργανώτρια Επιτροπή γνωστοποίησε ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον χώρο του Ζαππείου. Συγκεκριμένα, η σκηνή και οι εγκαταστάσεις που είχαν στηθεί θα αφαιρεθούν εντός των προσεχών ωρών.

Η Επιτροπή ευχαρίστησε θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και την υποστήριξή τους, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση των τεχνικών ζητημάτων ή το πότε θα επαναπρογραμματιστούν οι εκδηλώσεις.

Το αμφιθέατρο, χωρητικότητας περίπου 1.000 θέσεων, είχε στηθεί στον κήπο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, στο επίπεδο κάτω από τη σκάλα της πλατείας, και προοριζόταν για παραστάσεις και συναυλίες στο πλαίσιο του νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου.

Η εγκατάσταση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως για λόγους αισθητικής και προστασίας του ιστορικού χώρου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Γιοβανίδης, είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το θέατρο θα παραμείνει στον χώρο, μπροστά από το σιντριβάνι, για περίπου έναν μήνα, ωστόσο η αιφνιδιαστική αναβολή φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Πηγή: Newsbomb.gr