Απίστευτο παραλήρημα Γαλλίδας δημοσιογράφου κατά Ντοκού: «Τι χρησιμεύει ο πατέρας στη γέννα;» (vid)

Αδιανόητες ατάκες από την Γαλλίδα δημοσιογράφο, Φρανς Πιερόν, κατά του Βέλγου ποδοσφαιριστή, μετά τη φημολογία ότι θα φύγει από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της γέννησης του παιδιού του, με τη γενική κατακραυγή να την οδηγεί σε δημόσια απολογία.

Ο Ζερεμί Ντοκού και η γυναίκα του περιμένουν το πρώτο τους παιδί στις αρχές Ιουλίου, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο πως ο ποδοσφαιριστής εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Βελγίου προκειμένου να περάσει αυτές τις μέρες με την σύντροφο του.

Ωστόσο, η άποψη μιας Γαλλίδας δημοσιογράφου, που σχολίασε το θέμα και τάχθηκε εναντίον της αποχώρησης του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του, προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, με την ίδια να αναφέρει:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ανείπωτη ευτυχία. Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα σκότωναν για να βρίσκονται στη θέση σου. Ίσως να μη σου ξαναδοθεί ποτέ τέτοια ευκαιρία στη ζωή σου.

Είναι ένα παιδικό όνειρο που πραγματοποιείς, κι εσύ θα τα παρατήσεις όλα αυτά για να πας να παρακολουθήσεις τη γέννηση του παιδιού σου, μια στιγμή που είναι αηδιαστική, συγγνώμη κιόλας, και όπου ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνειο για να πάνε να δουν έναν αγώνα κι εσύ δεν θα πας, μόνο και μόνο για να κόψεις τον ομφάλιο λώρο».

Mais qui a demandé l’avis d’une journaliste sportive sur la vie privée de Jérémy Doku ??? Surtout pour tenir des propos comme cela.



La prochaine fois, n’hésite pas à t’abstenir @francepierron pic.twitter.com/QfrqFkU93X — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2026

Όπως ήταν φυσικό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε σάλο, με τον πανελίστα της εκπομπής που συμμετέχει η Φρανς Πιερόν, Μπραΐμ Ασλούμ, να της απαντάει:

«Τι εννοείς δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα; Ποιος τα ενθαρρύνει αυτά; Το μωρό είναι όλη σου η ζωή. Μπορεί να πάρεις ένας Μουντιάλ ή να το χάσεις, αλλά όταν τελειώσει, τελείωσε».

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