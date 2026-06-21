«Οι τρεις παίκτες που θέλουν να παραχωρήσουν οι Μπακς μαζί με τον Αντετοκούνμπο»

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά μαζί του θέλουν να διώξουν ακόμα τρεις παίκτες.

Όλα τα βλέμματα στο ΝΒΑ είναι στραμμένα στους Μιλγουόκι Μπακς και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» αναμένεται να γίνει trade αυτό το καλοκαίρι και οι Μαϊάμι Χιτ είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Μάλιστα, φέρεται πως έχουν κάνει σημαντική πρόοδο για την ολοκλήρωση του deal.

Ωστόσο, τα «Ελάφια» θέλουν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ και έχουν βγάλει… σκούπα. Πιο συγκεκριμένα, ο Εβάν Σιντέρι αναφέρει ότι πέρα από τον Έλληνα αστέρα, οι Μπακς θέλουν να παραχωρήσουν ακόμα τρεις παίκτες. Τους Μάιλς Τέρνερ, Μπόμπι Πόρτις και Κάιλ Κούζμα.

Μάλιστα, αυτός είναι ο λόγος που πιθανότατα η ανταλλαγή-«βόμβα» θα γίνει με τέσσερις ή πέντε ομάδες.