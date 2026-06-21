ΜΜΕ Σερβίας: «Σημαντικά βελτιωμένη οικονομικά η πρόταση της ΑΕΚ σε Γιόβιτς, οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά»

Για τις συζητήσεις μεταξύ ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς για νέο συμβόλαιο γράφουν στη Σερβία.

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «press.rs» επιβεβαιώνει πως υπάρχει θετικό κλίμα ανάμεσα στον παίκτη και την ΑΕΚ για επέκταση της συνεργασίας τους και μετά το 2027 όταν και εκπνέει το υπάρχον συμβόλαιο, ενώ τονίζετι στο σχετικό ρεπορτάζ πως από πλευράς Ενωσης έχει προταθεί στον Γιόβιτς νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές και πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις.

Αναλυτικά όλα όσα τονίζουν οι Σέρβοι: «Η διοίκηση της ΑΕΚ επιθυμεί ο Λούκα Γιόβιτς να παραμείνει και την επόμενη σεζόν, ενώ ο Σέρβος διεθνής ξεκουράζεται ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου.

Ο Λούκα Γιόβιτς, διεθνής με την Εθνική Σερβίας και επιθετικός της ΑΕΚ, βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον σύλλογο της Αθήνας. Η διοίκηση των κιτρινόμαυρων σκοπεύει να του προτείνει ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΑΕΚ και του Λούκα Γιόβιτς εξελίσσονται σε θετικό κλίμα και προς το παρόν δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη συμφωνία. Η μοναδική ανησυχία στο στρατόπεδο της ΑΕΚ είναι το ενδεχόμενο ο Σέρβος επιθετικός να δεχθεί πρόταση από μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, τις λεγόμενες «πέντε μεγάλες», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή του.

Η ΑΕΚ έχει ήδη καταθέσει σημαντικά βελτιωμένη οικονομική πρόταση σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του, προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Ούτε ο σύλλογος ούτε ο ποδοσφαιριστής βιάζονται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, καθώς όλοι οι παίκτες, με εξαίρεση τον Ορμπελίν Πινέδα, βρίσκονται σε άδεια μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουλίου.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει τονίσει ότι στην Αθήνα βρήκε ένα περιβάλλον που του προσφέρει τον χώρο και τον χρόνο για να δείξει το πλήρες ποδοσφαιρικό του δυναμικό. Επιπλέον, σημαντικό κίνητρο αποτελεί η προοπτική συμμετοχής της ΑΕΚ στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε για παραμονή ούτε για πιθανή μεταγραφή, ωστόσο το κλίμα γύρω από τον σύλλογο δείχνει ξεκάθαρα ότι η ΑΕΚ υπολογίζει σοβαρά τις υπηρεσίες του Λούκα Γιόβιτς και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο».

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερο τον Λούκα Γιόβιτς από την Μίλαν, με τον Σέρβο επιθετικό την πρώτη του σεζόν με τα κιτρινόμαυρα να πετυχαίνει 21 γκολ σε 43 παιχνίδια (3.127' λεπτά συμμετοχής) παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.