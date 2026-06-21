Ηράκλειο: Νεκρή στο κρατητήριο η 34χρονη που πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια

Νεκρή στο κελί της εντοπίστηκε η 34χρονη μητέρα που είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η γυναίκα στις φυλακές Ηρακλείου, έπειτα από μεταγωγή, καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive.gr,

αναφέρουν ότι η γυναίκα ξάπλωσε στο κρεβάτι στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί εντοπίστηκε νεκρή.

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, ωστόσο αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει το παιδί της μόνη, στη μπανιέρα του σπιτιού της, και στη συνέχεια πέταξε το νεογνό σε κάδο απορριμμάτων, στην Βιομηχανική περιοχή, κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Πηγή: news247.gr