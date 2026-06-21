Αλαφούζος: «Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ...»

Ο Γιάννης Αλαφούζος καλωσόρισε τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» εντυπωσιάστηκαν από το βιογραφικό του Δανού τεχνικού.

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ και εξήγησε ότι ο σύλλογος είχε επαφές με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδε το βιογραφικό του Δανού κατέληξε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει το πρότζεκτ της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Είμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχθούμε τον νέο μας προπονητή. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Τζέικομπ αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και είναι μαζί μας».