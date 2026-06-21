To «μονοπάτι» του Σακελλαρίδη προς το κυρίως ταμπλό του Wimbledon

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα προσπαθήσει την προσεχή εβδομάδα να μπει μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon (29/6-12/7).

O 21χρονος τενίστας (Νο.153), που είναι στο Νο.31 του ταμπλό, έμαθε σήμερα τον πρώτο αντίπαλό του και αυτός είναι ο Γιου Σιού Σου (Νο.213 στον κόσμο) από την Κινεζική Ταϊπέι. Ο αγώνας θα γίνει αύριο (22/6) στο Community Sports Centre Roehampton και θα αρχίσει περίπου στις 14.30-15.00 ώρα Ελλάδας.

Αν καταφέρει να πάρει το εισιτήρια για τον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος θα παίξει με τον νικητή του ματς Κόρια-Μπόντινγκ, ενώ στον τρίτο και τελευταίο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλος είναι ο Φακούντο Ντίας Ακόστα, Νο.12 του ταμπλό.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Σακελλαρίδης διεκδικεί μια θέση σε κυρίως ταμπλό majοr, καθώς είχε παίξει και στα προκριματικά του φετινού Roland Garros και είχε φτάσει μέχρι τον δεύτερο γύρο.

Τα προκριματικά του Wimbledon ξεκινούν αύριο (22/6) και ολοκληρώνονται την Πέμπτη (25/6).