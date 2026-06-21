Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα στις 13:00 η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς

Τη Δευτέρα (22/6) στις 13:00 στο νέο lounge του «T-Center» θα γίνει η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Το «μπαμ» της δεκαετίας έγινε, με τον Ζοτς να επιστρέφει στο «τριφύλλι» μετά από 14 χρόνια και τους «πράσινους» να παρουσιάζουν τον Σέρβο προπονητή τη Δευτέρα στο «T-Center».

Η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς θα γίνει στο νέο lounge του γηπέδου, με τον Ζοτς να μιλάει για πρώτη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού στη δεύτερη πλέον θητεία του στο «τριφύλλι».

Την ίδια στιγμή, όπως είναι φυσικό, στις τάξεις του κόσμου των «πράσινων» επικρατεί παροξυσμός και ετοιμάζεται υποδοχή στον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Ευρώπης έξω από το «T-Center».