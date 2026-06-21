Μια σχέση ζωής και ένα όραμα κορυφής: Γι’ αυτό επέστρεψε ο «βασιλιάς» Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Μια σχέση ζωής που… δεν σβήνει ποτέ και ένα όραμα για την κορυφή σε όλα τα επίπεδα, εκεί που ο σύλλογος ανήκει: Ο «βασιλιάς» Ζέλικο Ομπράντοβιτς γύρισε στο «σπίτι» του, στον Παναθηναϊκό, με στόχο τον «θρόνο».

Κάποιες συνεργασίες αφήνουν τίτλους. Άλλες αφήνουν μεγάλες νίκες και σπουδαίες βραδιές. Υπάρχουν όμως και εκείνες που αφήνουν εποχές.

Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό Aktor ανήκει ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία. Γι’ αυτό και η επιστροφή του, 14 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας, δεν αντιμετωπίζεται ως μια... απλή προπονητή, αλλά ως μια απόφαση - σταθμός που επηρεάζει ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το ανακοίνωσε με τον πιο «Παναθηναϊκό» τρόπο. Μια φωτογραφία αγκαλιά με τον Σέρβο προπονητή και τρεις λέξεις. «Η ιστορία συνεχίζεται».

Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Μόλις έντεκα λέξεις ήταν αρκετές για να επισημοποιήσουν αυτό που περίμενε εδώ και χρόνια ο κόσμος του «τριφυλλιού»: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το σημαντικό, όμως, δεν είναι μόνο η επιστροφή, αλλά και το γιατί έγινε αυτή η ιστορική συμφωνία.

Ο Παναθηναϊκός στη μετά - Αταμάν δεν αναζητούσε έναν οποιονδήποτε προπονητή υψηλού επιπέδου. Γι' αυτό και μέσα από τις εκπομπές του SDNA είχατε ενημερωθεί πως οι λύσεις ήταν δύο: Ομπράντοβιτς ή... τανκς!

Ο «πράσινος» οργανισμός έψαχνε τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει κατεύθυνση σε ολόκληρο το οικοδόμημα. Εκείνον που γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τι σημαίνει να «χτίζεις» ομάδες κορυφής. Έναν head coach που έχει αποδείξει περισσότερες φορές από όλους ότι μπορεί να μετατρέπει τη φιλοδοξία σε τίτλους.

Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η επιλογή του ήταν μονόδρομος... Και το deal είχε τα φόντα να αποκτήσει αδιανόητες διαστάσεις πριν καλά - καλά ολοκληρωθεί. Πόσω μάλλον τώρα που είναι επίσημο...

Το βιογραφικό του δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εννέα Euroleague. Πέντε από αυτές με τον Παναθηναϊκό. Πρωταθλήματα, κύπελλα και διακρίσεις σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Από την Παρτιζάν και τη Μπανταλόνα μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενερμπαχτσέ.

Το επίσημο μήνυμα της διοργανώτριας αρχής περιέγραψε την επιστροφή του με μια φράση που λέει πολλά: ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει εκεί που έχτισε μια... δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια. Δεν είναι τυχαία η διατύπωση.

Ο Παναθηναϊκός των ετών 1999-2012 ήταν το σημείο αναφοράς ολόκληρης της διοργάνωσης, το κλαμπ που κάθε αντίπαλος ήθελε να νικήσει και σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να ξεπεράσει σε διάρκεια, συνέπεια και επιτυχίες. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να ξαναχτίσει σήμερα ο οργανισμός, χάρη στο όραμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Γι’ αυτό η επιστροφή του «Ζοτς» συνοδεύεται από κινήσεις που δείχνουν ότι το σχέδιο δεν σταματά στον πάγκο. Όπως διαβάσατε νωρίτερα μέσα από το SDNA, ο Σέρβος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμβόλαιο που αποτυπώνει το μέγεθος της συμφωνίας και τη βαρύτητα που δίνει to «τριφύλλι» στο συγκεκριμένο project.

Παράλληλα, ο Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να ανεβάσει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως ο ετήσιος προϋπολογισμός της ομάδας αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τη φετινή σεζόν.

Εν ολίγοις, ο Ομπράντοβιτς δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί μια κατάσταση, αλλά για να «χτίσει», να εξελίξει το κλαμπ. Να επιλέξει ό,τι θέλει στην αγορά και να δημιουργήσει. Να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό Aktor της επόμενης εποχής και να τον επαναφέρει στον «θρόνο».

Η σημασία της συμφωνίας φάνηκε και από την αντίδραση που προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τη Σερβία μέχρι την Ισπανία, από το Ισραήλ μέχρι τη Γαλλία, τα μεγαλύτερα μπασκετικά Μέσα έδωσαν την είδηση ως πρώτο θέμα. Οι τίτλοι ήταν διαφορετικοί, αλλά το μήνυμα κοινό: «Ο βασιλιάς επέστρεψε».

Πράγματι, λίγοι άνθρωποι στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με έναν σύλλογο όσο ο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή του δεν εγγυάται τίτλους. Στον αθλητισμό δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Ωστόσο, οι... εγγυήσεις είναι διαφορετικές και πιθανότατα πιο σημαντικές στη «μεγάλη εικόνα». Ο Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά στη μάχη της κορυφής, έχοντας ως «στρατηγό» τον άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από όλους τον δρόμο προς αυτήν.

Όταν ένας οργανισμός με το μέγεθος του «τριφυλλιού» συναντά ξανά τον πιο επιτυχημένο προπονητή που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη, τότε ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλως πέραν της πρωτιάς σε όλα τα επίπεδα. Το όραμα είναι κοινό και το μοιράζονται ο «Ζοτς», ο DPG, η διοίκηση, οι παίκτες και κάθε οπαδός του «τριφυλλιού» σε όλο τον κόσμο: να δημιουργηθεί η επόμενη μεγάλη δυναστεία.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε. Και αυτό είναι το όραμα που ενώνει ξανά τον Παναθηναϊκό Aktor, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον «βασιλιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.