Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

Κομμάτι της οροφής έπεσε μέσα σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, «πάνω από τα ταμεία σε κατάστημα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, με συνέπεια τον τραυματισμό πελάτη», σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων.

«Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες του Σωματείου μας για τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούν τα ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Σωματείο αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό, «το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταρρεύσεις ραφιών σε αποθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφου, ενώ σε πολλά καταστήματα έξοδοι διαφυγής και πυροσβεστικές φωλιές παραμένουν αποκλεισμένες από εμπορεύματα, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς σε επικίνδυνες παγίδες για εργαζόμενους και πελάτες».

Οι εργαζόμενοι ζητούν «να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν», αλλά και «να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πελατών», καθώς επίσης και «να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, τις αποθήκες και τους χώρους εργασίας».

Πηγή: newsbomb.gr