ΗΠΑ - Ιράν: Εν μέσω απειλών του Τραμπ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία

Ολοκληρώθηκε πρώτος γύρος των συνομιλιών που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο τεχνικό μέρος της επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι συνομιλίες διακόπηκαν μετά από 80 λεπτά για «εσωτερικές διαβουλεύσεις».

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να «καταλάβουν» οι ΗΠΑ τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και απείλησε την ιρανική αντιπροσωπεία στην Ελβετία.

«Μπορεί να καταλάβουμε το Στενό, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Το κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», αποκάλυψε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα» επισήμανε.

Βανς: Ανοίγουμε νέο κεφάλαιο με το Ιράν

«Ποτέ άλλοτε η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο» τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον χώρο των συνομιλιών με το Ιράν στην Ελβετία.

«Αυτό που μας έχει ζητήσει να κάνουμε ο πρόεδρος είναι να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν και να απλώσουμε ένα χέρι φιλίας που να λέει στον ιρανικό λαό ότι, εάν η ηγεσία του είναι διατεθειμένη να σταματήσει να αποτελεί παράγοντα περιφερειακής αστάθειας, εάν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει μακροπρόθεσμα τις φιλοδοξίες της για πυρηνικά όπλα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τη σχέση τους με αυτή τη χώρα». Αυτός είναι ασφαλώς ο στόχος μας» επισήμανε σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Όπως είπε σε άλλο σημείο, «έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο μέσα στις τελευταίες λίγες ώρες και αναμένω ότι θα επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο τις επόμενες ώρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει «δεσμεύσει» τη χώρα του «για την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι «αισθάνεται πολύ αισιόδοξος» για την κατάσταση στον Λίβανο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει «περισσότερα για να σταματήσουν τη σύγκρουση στον Λίβανο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στον κόσμο τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο Βανς, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

«Η ειρήνη δεν είναι ποτέ εύκολη. Η ειρήνη απαιτεί πάντοτε λίγη δουλειά. Πάντα απαιτεί έναν βαθμό αμοιβαίων υποχωρήσεων», πρόσθεσε.

«Όμως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι προσηλωμένος μόνο στην ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Είναι προσηλωμένος στην περιφερειακή ειρήνη, γι’ αυτό και βρισκόμαστε εδώ εργαζόμενοι τόσο σκληρά για να επιλύσουμε τα ζητήματά μας».

Ο Βανς αναγνώρισε ότι «κατά καιρούς θα υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πώς ακριβώς θα επιτευχθεί» η περιφερειακή ειρήνη, αλλά υπογράμμισε ότι:

«Πραγματικά αισθάνομαι πολύ θετικά για το πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά τον Λίβανο. Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι σημερινές συνομιλίες στην Ελβετία αποτελούν την έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε άμεση επίλυση όλων των διαφορών.

«Η σημερινή συνάντηση δεν πρόκειται να λύσει κάθε διαφωνία, αλλά θα μας επιτρέψει να καθίσουμε μαζί ως ομάδες για πρώτη φορά, ουσιαστικά στην ιστορία, ώστε να κατανοήσουμε τι είναι πιο σημαντικό για κάθε πλευρά, να διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα, να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές και να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε.

Πηγή: ethnos.gr