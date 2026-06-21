Από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι - Τον καλωσόρισε ο Μάτος (pics/vids)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (21/6) ο Αλέσιο Λίσι, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός «πάτησε» Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, το απόγευμα της Κυριακής (21/6) με πτήση από τη Ρώμη.

Πλέον, απομένουν μόνο τα τυπικά της συμφωνίας, με τις ανακοινώσεις να βρίσκονται προ των πυλών. Σήμερα (21/6) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο στενός συνεργάτης του Αλέσιο Λίσι, ενώ τις επόμενες ώρες θα «συμπληρωθεί» το παζλ του τεχνικού επιτελείου.

Υπενθυμίζεται, πως αύριο (22/6) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας θα διεξαχθεί η πρώτη προπόνηση της σεζόν για τον Δικέφαλο, στην οποία ο Ιταλός προπονητής θα κάνει την πρώτη του γνωριμία με την ομάδα.

Ο Ιταλός τεχνικός έφτασε στην Ελλάδα οικογενειακώς, ενώ τον καλωσόρισε ο νέος αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου, Λέο Μάτος, ο οποίος μάλιστα, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία με τον ΠΑΟΚ. Κατά την άφιξή του, μίλησε και στα ελληνικά αναφέροντας χαρακτηριστικά την λέξη «καλησπέρα».

Δείτε χαρακτηριστικά τα βίντεο του SDNA: