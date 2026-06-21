Στη Σερένα η τελευταία wild card του Wimbledon!

Τελικά το Wimbledon φύλαγε την τελευταία wild card του για τη Σερένα Γουίλιαμς, που θα αγωνιστεί σε μονό και διπλό!

Η θρυλική Αμερικανίδα «ζεστάθηκε» για την επιστροφή της παίζοντας δύο αγώνες διπλού σε Queen's και Βερολίνο, ενώ πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα παίξει με παρτενέρ τη Βίνους και στο βρετανικό Grand Slam.

Με μία μόνο κάρτα ελευθέρας στο ταμπλό των γυναικών να εκκρεμεί, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το Wimbledon περίμενε την οριστική απόφαση της Σερένα.

Η 44χρονη Αμερικανίδα, λοιπόν, θα επιστρέψει στο μονό μετά από τέσσερα χρόνια και θα κάνει στο τουρνουά που έχει κερδίσει επτά φορές στο παρελθόν!

Σίγουρα η διοργάνωση αποκτάει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και σίγουρα όλοι περιμένουν να δουν σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί η κάτοχος 23 major τίτλων.

Στα ματς διπλού, πάντως, έδειξε ότι ακόμα το... έχει!

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό στο Wimbledon ξεκινούν στις 29 του μήνα και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή (26/6).