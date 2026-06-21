Scouting Report Ετιέν Καμαρά: Δεν είναι μόνο “6” (Vids & Stats)

Μετά από 6 μήνες ασφυκτικού pressing, ο Παναθηναϊκός προσθέτει στο ρόστερ του τον Ετιέν Καμαρά. Ο Στέφανος Κοτσόλης τον ήθελε πολύ και δίνει μια επιλογή στον coach Νίστρουπ διαφορετική από τις άλλες. Η θέση του στο γήπεδο, η παρανόηση με το... καθαρό “6”, ο τρόπος που θα τον χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ.

Αθλητικότητα

Όπως σε κάθε scouting report, ξεκινάμε την ανάλυση με τα αθλητικά χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε την σημαντικότητα, όταν γίνεται μια μεταγραφή πρέπει να κοιτάμε την σωματοδομή του παίκτη, αν είναι τουλάχιστον στο επιθυμητό επίπεδο στην ταχύτητα, στην ευελιξία, στην δύναμη.

Ο Ετιέν Καμαρά λοιπόν, είναι ένα παιδί με ύψος 1.90, κοντά στα 80 κιλά. Καταλαβαίνετε όλοι πως πρόκειται για ένα δυνατό παιδί με όγκο. Έχει μεγάλα πόδια που θα δούμε παρακάτω πως τα χρησιμοποιεί.

Παρά την δύναμή του, θα περίμενε κανείς να έχει καλύτερο balance στο σώμα του. Σε στατικές φάσεις (δεν εννοώ κόρνερ φάουλ, εννοώ καταστάσεις χωρίς κίνηση) δεν τον κουνάς εύκολα, κρατάει την θέση του και ο αντίπαλος δεν μπορεί να βγει στην πλάτη του, όμως σε τρέξιμο που η ισορροπία είναι ευάλωτη, ο Καμαρά δείχνει πως πρέπει να βελτιώσει την ισορροπία του.

Έχει αρκετά μεγάλο διασκελισμό, μετά τα πρώτα τρία βήματα αναπτύσσει ικανοποιητικά την ταχύτητά του, ακόμα και με την μπάλα στα πόδια. Δεν ξεκινάει γρήγορα όταν βρίσκεται εν στάση, λογικό για τα κιλά και τον σωματότυπό του.

Πρέπει να βελτιώσει την μηχανική στο τρέξιμό του, να έχει καλύτερο έλεγχο του βηματισμού του που είναι κάπως άτσαλος. Θα τον βοηθήσει να έχει καλύτερο και πιο δυνατό πάτημα, να αποκτήσει καλύτερη ισορροπία. Έχει καλό άλμα, είναι ψηλός, στον αέρα θα έπρεπε να είναι ακόμα καλύτερος και να κερδίζει αρκετά παραπάνω από το 56.3%. Δεν πατάει δυνατά για να δώσει δύναμη στο άλμα του, ενώ το timing χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

Δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής του σε αρκετές στατικές φάσεις τον κρατάει χαμηλά στο γήπεδο. Προτιμά αθλητές που είναι κοντύτεροι να επιτεθούν στην μπάλα, κάτι δείχνει κι αυτό. Όταν έχεις έναν ποδοσφαιριστή στο 1.90, η λογική λέει πως όσο καλός και να είναι αμυντικά, σε κόρνερ και φάουλ τον έχεις στην περιοχή για να σκοράρεις, δεν τον κρατάς χαμηλά.

Συνοψίζοντας, ο Καμαρά στον τομέα της αθλητικότητας χρειάζεται περισσότερη δουλειά καθώς διαθέτει την πρώτη ύλη, έχει μεγάλα άκρα και διασκελισμό. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, είναι μικρός σε ηλικία και είναι στο χέρι το δικό του και της νέας του ομάδας να ξεκλειδώσει πλήρως τις προδιαγραφές που διαθέτει.

Θέση στο γήπεδο

Γενικά ο Καμαρά είναι περίεργη περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα μπερδέψει πολλούς. Ο σωματότυπος προδίδει παίκτη που παίζει στο “6”, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τείνει να καταργηθεί το καθαρό 6άρι, καθώς στο double pivot οι προπονητές ζητάνε και από τους δύο αθλητές να συμμετάσχουν σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ο Καμαρά είναι τέτοιος αθλητής, στην Σαρλερουά αυτό ακριβώς έκανε.

Πατούσε σε όλο το γήπεδο, ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά, είχε όμως ισορροπία ανάμεσα στα επιθετικά και αμυντικά του καθήκοντα. Αυτό, είναι και το πλεονέκτημά του, καταγράφει αρκετά χιλιόμετρα και είναι ιδιαίτερα κινητικός σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

Με ασφάλεια λοιπόν σας λέω, ο Ετιέν Καμαρά είναι σύγχρονο 6,5 στην θέση, σαφώς όμως έχει σε προτεραιότητα τις αμυντικές αρμοδιότητες σε σχέση με τον παρτενέρ του. Φυσικά, εδώ μπαίνει και η παράμετρος του προπονητή. Αν το τακτικό σχέδιο επιβάλλει την παρουσία ενός αθλητή μπροστά από τα στόπερ σε σχηματισμό ας πούμε 4-3-3, σαφώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Καμαρά εκεί, θα έχουν θυσιαστεί όμως άλλες αρετές του που αναφέραμε παραπάνω και είδαμε στο heatmap.

Όταν έχεις λοιπόν έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Καμαρά, η λογική λέει πως θέλεις να εκμεταλλευτείς την κινητικότητά του και όχι να τον περιορίσεις σε πολύ συγκεκριμένους χώρους.

Playmaking

Ένα χαρακτηριστικό του που κάνει εντύπωση, είναι πως πάντα θέτει τον εαυτό του διαθέσιμο για πάσα. Σε έναν Παναθηναϊκό που χρειάζεται παίκτες με ικανότητα στο build up γιατί και ο coach Νίστρουπ χρειάζεται την παραπάνω δομή, ο Καμαρά έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου.

Πάντα κάνει τσεκ δεξιά και αριστερά, περίπου τρία κάθε δέκα δευτερόλεπτα. Στο build up λοιπόν, δεν χρειάζεσαι απλά καλούς τεχνικά παίκτες, χρειάζεται να υπάρχουν και αθλητές που θα είναι κινητικοί και ξεμαρκάριστοι για να υπάρχει flow.

Ακόμα και σε πιο ψηλά μέτρα, στο αντίπαλο μισό, ο Καμαρά έχει την ίδια συμπεριφορά και για αυτό φτάνει σε μία ομάδα που έπαιζε με 50% κατοχή μπάλας να καταγράφει 44 πάσες ανά ματς. Παίζει απλά, κοντά, σπάνια με μεγάλες μπαλιές.

Αμυντικές τοποθετήσεις

Στο κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς, συναντάμε και πάλι έναν αθλητή που δεν είναι “άγκυρα” μπροστά από τα στόπερ. Ο Καμαρά ξεχωρίζει και εδώ για την κινητικότητά του και για την θέλησή του να συμμετάσχει σε κάθε φάση. Θα καλύψει τα μπακ στα άκρα, θα πάρει man to man έναν επιθετικό χαφ.

Αρκετά μαχητικός και εδώ, τον βοηθάνε τα μεγάλα του πόδια να κάνει παρεμβολές, να κλέβει μπάλες. Του αρέσει η επαφή με τον αντίπαλο, δεν φοβάται τις μονομαχίς και είναι αποτελεσματικός. Στον Παναθηναϊκό που εδώ και αρκετά χρόνια η σκληράδα, η ικανότητα της νίκης στην μάχη ήταν πρόβλημα, ο Καμαρά είναι στην σωστή κατεύθυνση.

Χρειάζεται να μπει τακτικά σε πιο αυστηρό καλούπι. Η τάση του να πηγαίνει παντού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ο Νίστρουπ εδώ έχει δουλειά να κάνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ζήλος του Γάλλου να κόψει ή να βοηθήσει επιθετικά, γυρίζει μπούμερανγκ καθώς μια άστοχη ενέργεια δική του ή συμπαίκτη του σε ψηλά μέτρα, μπορεί να φέρει προβλήματα στο transition.

Χρειάζεται λοιπόν δουλειά σε αυτό το κομμάτι, να γίνει πιο έμπειρος και σωστός στην λήψη αποφάσεων και στην τοποθέτησή του.

Στην τακτική του Νίστρουπ

Η λογική λέει πως ο Κοτσόλης είδε στο πρόσωπο του Καμαρά ένα παιδί με φυσικά προσόντα, που θέλει όμως δουλειά και πατάει σε βασικές ανάγκες του Παναθηναϊκού, όπως η δύναμη, οι μονομαχίες και το αριστερό πόδι στο κέντρο.

Το αριστερό πόδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για καταστάσεις που ο αριστεροπόδαρος στόπερ δεν θα παίζει. Με τον Καμαρά εξασφαλίζεις ικανότητα στο build up ως τρίτο στην αμυντική γραμμή σε φάση επίθεσης και την ταυτόχρονη χρησιμοποιήσει του αριστερού κεντρικού αμυντικού κεντρικά, με την μετατόπιση του δεξιού στόπερ, ακόμα πιο δεξιά.

Μεταγραφή σε καλή ηλικία λοιπόν, με πρώτη ύλη και δουλειά που πρέπει να γίνει στο σώμα του και στην τακτική του παιδεία.

Όλη η ανάλυση σε video με highlights που έχουν αξία: