«Πιθανό να παραχωρήσουν τον Ντορτ οι Θάντερ»

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιήσουν την οption στο συμβόλαιο του Λου Ντορτ και έπειτε να τον παραχωρήσουν με trade.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν κατάφεραν να κάνουν το back-to-back και το καλοκαίρι θα πρέπει να πάρουν μερικές μεγάλες αποφάσεις όσον αφορά το ρόστερ.

Σύμφωνα με το «HoopsHype», ο Μάικλ Σκότο αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό οι «Κεραυνοί» να ενεργοποιήσουν την option στο συμβόλαιο του παίκτη (17,22 εκατομμύρια δολάρια) και στην συνέχεια να τον παραχωρήσουν μέσω trade. Μάλιστα, για τον παίκτη ενδιαφέρονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του και άλλες ομάδες.

Τη φετινή σεζόν είχε 8,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ σε 26,8 λεπτά σε 69 ματς στην regular season, ενώ στα play-offs (15 αγώνες) μέτρησε 5,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ σε 22,3 λεπτά στο παρκέ.