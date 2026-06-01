«Στην λίστα των Λέικερς ο Ντορτ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Λέικερς έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Λου Ντορτ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θέλοντας να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά τον αποκλεισμό στα play-off του ΝΒΑ σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα τους, θέλοντας να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Σύμφωνα με στέλεχος της Δυτικής Περιφέρειας, όπως ανέφερε ο Σον Ντέβενι της Heavy Sports , οι Λος Άντζελες Λέικερς θεωρούν τον Λου Ντορτ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ως ιδανικό παίκτη που θα πλαισιώσει τον Λούκα Ντόντσιτς στην γραμμή των γκαρντ.

«Νομίζω ότι αν είσαι οι Λέικερς, θέλεις να έχεις στο ρόστερ σου τέτοιους παίκτες. Ο Λου Ντορτ είναι ο τύπος που θα μπορούσε απλώς να έρθει και να αλλάξει ολόκληρη την περιφερειακή σου άμυνα» , είπε το στέλεχος στον Ντέβενι και στη συνέχεια συνέχισε:

«Είναι απαραίτητος αν μπορούν να τον αποκτήσουν. Αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αν έχεις τον Λούκα, χρειάζεσαι παίκτες 3-και-3-5, και είναι σε άλλο επίπεδο.»