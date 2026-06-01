Αιχμές Διαμαντοπούλου για Δούκα: «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες»

Αιχμές κατά των τοποθετήσεων του Χάρη Δούκα χθες (31/5) περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου, μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Η ίδια υπογράμμισε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν αναζητά συνεργασίες «πόσω μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας».

Μιλώντας σε εκπομπή του MEGA χθες, ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο προοδευτικών πόλων «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οφέλους της ΝΔ από τον κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν πρέπει να αποκλείεται ο διάλογος, καθώς ο πραγματικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορετική περίπτωση, το αίτημα για πολιτική αλλαγή θολώνει, ο κόσμος μπερδεύεται και η πολυδιάσπαση που δημιουργείται καταλήγει να είναι ένα ανέλπιστο δώρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.»

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κοινής καθόδου με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων απέφυγε να το αποκλείσει.

Ενότητες στο άρθρο: 📌 Δούκας: «Ο διάλογος μεταξύ των δύο προοδευτικών πόλων δεν πρέπει να αποκλειστεί»📌 Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

Αιχμές Διαμαντοπούλου για Δούκα: «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων σε χθεσινές (31/5) του δηλώσεις είχε προτείνει συμπόρευση ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα σε ενδεχόμενο β' γύρο εκλογών

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Πολιτική | 31.05.2026 23:00

«Μπαϊράκι» Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα: «Ο διάλογος μεταξύ των δύο δεν πρέπει να αποκλειστεί»

Πολιτική | 01.06.2026 12:14

Νέα παρέμβαση Δούκα: Καμία συνεργασία με ΝΔ - Να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας με προοδευτικές δυνάμεις

Δούκας: «Ο διάλογος μεταξύ των δύο προοδευτικών πόλων δεν πρέπει να αποκλειστεί»

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»

Πηγή: ethnos.gr