Στο Ρολάν Γκαρός η κούπα της Παρί Σεν Ζερμέν (vids, pics)

Το τρόπαιο του Champions League, που κατέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την εμφάνιση του στο πιο φημισμένο τουρνουά τένις στον κόσμο…

Από το γρασίδι της Βουδαπέστης, στα χωμάτινα κορτ του Ρολάν Γκαρός. Η Παρί Σεν Ζερμέν πήγε την κούπα του Champions League σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος της πόλης του φωτός, από το προεδρικό μέγαρο και τον πύργο του Αϊφελ, μέχρι τα Ιλίσια πεδία και πλέον ήρθε η σειρά του Ρολάν Γκαρός.

Αντιπροσωπεία των Παριζιάνων (Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ) έφερε με προσοχή το βαρύτιμο τρόπαιο στα φημισμένο γήπεδο Φιλίπ Σατριέ και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό που ξέφυγε λίγο από την τενιστική του σειρά για να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, που αποθεώθηκαν για μία ακόμα φορά.