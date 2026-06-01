ΑΕΚ και Ηλιόπουλος αποχαιρετούν τον Οικονόμου: «Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν την έκταση που έχει η απώλεια του»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Μάριος Ηλιόπουλος αποχαιρετούν τον Μάριο Οικονόμου. Αναβάλλεται η σημερινή εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια...

H «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ στην ανακοίνωση που εξέδωσε στέκεται στην παρουσία του Μάριου Οικονόμου όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα και μιλά για έναν άνθρωπο με «μοναδικό ήθος».

«Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ...», σημειώνει η Ένωση και επίσης κάνει γνωστό πως η σημερινή εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν να πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο ακυρώνεται σε ένδειξη πένθους.

Θυμίζουμε πως ο Μάριος Οικονόμου, που τίμησε μεταξύ άλλων και την φανέλα της ΑΕΚ, πάλεψε σκληρά αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε και έφυγε σε ηλικία μόλις 33 ετών σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρο τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι "μάχες" που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ...

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα...

Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ