Αποχαιρέτησε τον ΜακΙντάιρ ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ, ο οποίος οδεύει πλέον στον Ολυμπιακό.

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της σερβικής ομάδας, ο 32χρονος πλέι μέικερ είναι έτοιμος να βγάλει τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα και να φορέσει εκείνα του Ολυμπιακού.

Την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague ο Μίλερ-ΜακΚιντάιρ είχε 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και ένα κλέψιμο συγκεντρώνοντας 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 39 αναμετρήσεις.

Η ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα

«Ο μέχρι πρότινος πρώτος σκόρερ μας Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ δεν θα φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την επόμενη σεζόν.

Με τα ερυθρόλευκα πέρασε δύο σεζόν και έπαιξε 132 αγώνες.

Ο Ερυθρός Αστέρας εύχεται πολλή υγεία, ευτυχία και αθλητικές επιτυχίες στον Κόντι στην συνέχεια της καριέρας του.

Ευχαριστούμε, Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ!»