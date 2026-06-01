Αποχαιρέτησε τον ΜακΙντάιρ ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της σερβικής ομάδας, ο 32χρονος πλέι μέικερ είναι έτοιμος να βγάλει τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα και να φορέσει εκείνα του Ολυμπιακού.
Την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague ο Μίλερ-ΜακΚιντάιρ είχε 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και ένα κλέψιμο συγκεντρώνοντας 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 39 αναμετρήσεις.
Η ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα
«Ο μέχρι πρότινος πρώτος σκόρερ μας Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ δεν θα φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την επόμενη σεζόν.
Με τα ερυθρόλευκα πέρασε δύο σεζόν και έπαιξε 132 αγώνες.
Ο Ερυθρός Αστέρας εύχεται πολλή υγεία, ευτυχία και αθλητικές επιτυχίες στον Κόντι στην συνέχεια της καριέρας του.
Ευχαριστούμε, Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ!»
Наш досадашњи првотимац Коди Милер Мекинтајер неће наредне сезоне носити дрес КК Црвена звезда Меридианбет. У црвено-белом дресу је провео две сезоне и одиграо је 132 утакмице.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 1, 2026
