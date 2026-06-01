Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρέτισε με οδύνη τον Μάριο Οικονόμου: Όλες οι αντιδράσεις

Θρήνος στον κόσμο του ποδοσφαίρου με την είδηση της απώλειας του Μάριου Οκονόμου, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε.

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε σε ηλικία 33 ετών, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να τον αποχαιρετά.

Η είδηση αρχικά στους περισσότερους έγινε γνωστή μετά το μήνυμα του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος αποχαιρέτισε τον πρώην ποδοσφαιριστή του.

Από εκεί και πέρα όλοι αποχαιρέτισαν τον 33χρονο αμυντικό, με την UEFA, τον ΠΣΑΠΠ και την ΕΠΟ να στέλνουν το δικό τους μήνυμα.

Παράλληλα, οι πρώην ομάδες του Μάριου έστειλαν επίσης το δικό τους μήνυμα, με την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο, την ΚΑΕ ΑΕΚ και την Ερασιτεχνική ΑΕΚ να αποχαιρετούν τον Οικονόμου, όπως έκανε και ο Παναιτωλικός και η Κοπεγχάγη.

Τέλος, ακόμη και ομάδες που δεν αγωνίστηκε ποτέ ο Μάριος έστειλαν το δικό τους μήνυμα, όπως ο Ολυμπιακός και η Ίντερ.