Βαλαντσιούνας για το μέλλον του: «Αν κάποιοι θέλουν να δημιουργούν ντόρο... »

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έδωσε πολύ μεγάλη συνέντευξη στο λιθουανικό Μέσο Krepsinis.net και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ενδιαφέρον που έχει δεχθεί από ομάδες της Ευρώπης όπως ο Παναθηναϊκός πέρυσι και η Ζάλγκιρις την τρέχουσα σεζόν.

Σε δηλώσεις του που παραχώρησε στο λιθουανικό «Krepsinis.net» δεν έκρυψε ότι του λείπει η Ευρώπη και παραδέχτηκε πως η προοπτική επιστροφής βρίσκεται στο μυαλό του, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η κατάσταση εξαρτάται από τους Ντένβερ Νάγκετς και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με το μέλλον του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, έχει τους δικούς του στόχους και βλέπει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει η οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Όλα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Αν το όνειρο κάποιου είναι να παραμείνει στο NBA όσο περισσότερο γίνεται, τότε είναι αξιέπαινο να κυνηγά αυτόν τον στόχο».

«Δεν είμαι πλέον 20 χρονών. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μου. Είτε γίνεται θόρυβος είτε όχι, δεν με επηρεάζει. Ξέρω τι κάνω, με ποιους μιλάω και ποιες ομάδες εμπλέκονται. Είναι ευχάριστο όταν ακούς θετικά σχόλια, αλλά όταν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ντόρο ή να προσβάλουν, δεν δίνω σημασία»

Όσο για το τι αναζητά σε αυτή τη φάση της καριέρας του, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Θέλω να κερδίζω. Θέλω να βρίσκομαι στο βάθρο, να απολαμβάνω το μπάσκετ και να οδηγώ την ομάδα μου σε επιτυχίες. Δεν ξεχωρίζω πρωταθλήματα ή διοργανώσεις. Για μένα κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνας είναι σημαντικός».