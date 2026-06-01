«Στόχος του Ολυμπιακού ο Κόλσον για αντικαταστάτης του Πίτερς»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς.

Μπορεί η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσοι οι περισσότερες ομάδες προσέχουν για να... έχουν ενόψει της μεταγραφικής καλοκαιρινής περιόδου. Σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα ο Μπόνζι Κόλσον είναι ένα όνομα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague, μεταξύ αυτών του Ολυμπιακού αλλά και της Μακάμπι.

Όπως αναφέρει το «Sport5», αλλά και η«WallaSport», ο Ολυμπιακός αποτελεί μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ, με τους «ερυθρόλευκους» να τον προορίζουν ως αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Λιμανιού με προορισμό την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Μπόνζι Κόλσον δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 200 χιλιάδων ευρώ, που φαντάζει μικρό ποσό για οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague.