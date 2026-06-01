Ατανασίεβιτς: «Άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς σε συνέντευξη του ανέφερε ότι άνθρωποι των «ερυθρολεύκων» του απαγόρευαν να συναντήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο podcast «Priča za medalju» φιλοξενήθηκε ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο οποίος αποχώρησε πριν λίγες εβδομάδες από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο Betsson.

Ο Σέρβος βολεϊμπολίστας ανέφερε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ζητώντας από ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον συναντήσει, με εκείνους να αρνούνται στην αρχή και εν τέλει να τον αφήνουν να πάει σε προπόνηση του Σέρβου προπονητή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ατανασίεβιτς:

«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Με εντυπωσιάζει το πώς κάποιος μπορεί να παραμένει στην κορυφή για τόσα χρόνια και το πώς είναι δυνατόν να έχει κατακτήσει εννέα φορές την EuroLeague. Είχα μεγάλη επιθυμία να τον γνωρίσω. Οι άνθρωποι του τμήματος μάρκετινγκ της Παρτιζάν με βοήθησαν σε αυτό και ρώτησα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αν μπορούσα να πάω σε έναν αγώνα για να γνωρίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μου είπαν “δεν γίνεται”. Τους απάντησα: “Σας παρακαλώ”. Στη συνέχεια ρώτησα αν μπορούσα να πάω σε μια προπόνηση. Μου είπαν ότι μπορούσα να βρεθώ στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα, αλλά χωρίς να με δει κανείς.

ήγα εκεί και πραγματικά αυτά τα δέκα λεπτά συζήτησης με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Είναι πάντα όμορφο να ακούς κορυφαίους προπονητές και σπουδαίους αθλητές να μοιράζονται συμβουλές μαζί σου».