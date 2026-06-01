Παναθηναϊκός: Ο Έλμιν Ράστοντερ που «τρέλανε» την Ελβετία

Ο 24χρονος φορ βρίσκεται στην ατζέντα του Τριφυλλιού για την κορυφή της επίθεσης, έχοντας πίσω του την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του με την Τουν. Τα ελβετικά media τον αποθεώνουν για την καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του τίτλου, ενώ οι αριθμοί του επιβεβαιώνουν γιατί το όνομά του απασχολεί πλέον έντονα την αγορά.

Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μια περίπτωση που έχουν «κυκλώσει» στον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Ο 24χρονος Βορειομακεδόνας φορ της Τουν πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αποτελώντας έναν από τους βασικούς λόγους της πορείας τίτλου της ελβετικής ομάδας.

Σε αρκετά αφιερώματα των ελβετικών media παρουσιάζεται ως ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Το «Plattform J» σε εκτενές θέμα για την πορεία πρωταθλητισμού της Τουν, τον χαρακτήρισε ως έναν από τους παίκτες-κλειδιά, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα κυριάρχησε έχοντας τον Ράστοντερ ως βασική επιθετική αναφορά.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι σχόλιο σε ελβετικά Μέσα, σύμφωνα με το οποίο «όταν ο Ράστοντερ συμμετέχει σε μία φάση, συνήθως η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα», με αναφορά στην εκρηκτική παρουσία του στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Σε επίπεδο αριθμών, ο διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε τη χρονιά με 15 γκολ και 6 ασίστ σε 36 αγώνες πρωταθλήματος, έχοντας συμμετοχή σε 21 τέρματα της ομάδας του.

Οι πλατφόρμες αξιολόγησης «Sofascore» και «FotMob» τον διατήρησαν σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης, με μέσο όρο αξιολόγησης πάνω από 7.0 και συνεχή παρουσία στις κορυφαίες επιθετικές επιδόσεις του ελβετικού πρωταθλήματος.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στον Ράστοντερ δεν είναι μόνο τα 15 γκολ, αλλά η συνολική του επιρροή στο παιχνίδι. Με 6 ασίστ, και παρουσία στο 21% των τερμάτων της Τουν, εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο φορ που δεν περιορίζεται στο «κουτί», αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το όνομά του έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά αρκετές ομάδες εκτός Ελβετίας, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του ενόψει του καλοκαιριού.