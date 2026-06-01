Επέστρεψαν στις προπονήσεις Καλαϊτζάκης και Φαρίντ - Ατομικό για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Game 1 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό (21:00, 3/5), με τον Εργκίν Αταμάν να μετρά επιστροφές και απουσίες.

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίντ επέστρεψαν στις προπονήσεις ξεπερνώντας τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα ο Κώστας Σλούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισκέφτηκε σήμερα την ομάδα στο T-Center, μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα στους παίκτες και απαίτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.