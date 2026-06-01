Ο «βασιλιάς» της Αφρικής: Ο Χακίμι έγραψε ιστορία με το τρίτο Champions League

Μετά την κατάκτηση του τρίτου Champions League της καριέρας του, ο Μαροκινός μπακ έγινε ο πιο πολυνίκης Αφρικανός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
Σε ηλικία μόλις 27 ετών, ο Χακίμι έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, κατακτώντας τίτλους σε τρία διαφορετικά κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας το στίγμα του.
Η συλλογή τροπαίων του προκαλεί δέος:
5 Πρωταθλήματα Γαλλίας
3 Champions League
3 Γαλλικά Σούπερ Καπ
2 Κύπελλα Γαλλίας
1 Africa Cup of Nations
1 Πρωτάθλημα Ιταλίας
1 UEFA Super Cup
1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
1 Γερμανικό Σούπερ Καπ
1 Ισπανικό Σούπερ Καπ