Ο «βασιλιάς» της Αφρικής: Ο Χακίμι έγραψε ιστορία με το τρίτο Champions League

Ο Ασράφ Χακίμι συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ και βρίσκεται μόνος στην κορυφή του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Μετά την κατάκτηση του τρίτου Champions League της καριέρας του, ο Μαροκινός μπακ έγινε ο πιο πολυνίκης Αφρικανός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Σε ηλικία μόλις 27 ετών, ο Χακίμι έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, κατακτώντας τίτλους σε τρία διαφορετικά κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας το στίγμα του.

Η συλλογή τροπαίων του προκαλεί δέος:

5 Πρωταθλήματα Γαλλίας

3 Champions League

3 Γαλλικά Σούπερ Καπ

2 Κύπελλα Γαλλίας

1 Africa Cup of Nations

1 Πρωτάθλημα Ιταλίας

1 UEFA Super Cup

1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

1 Γερμανικό Σούπερ Καπ

1 Ισπανικό Σούπερ Καπ