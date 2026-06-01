Μπορεί να ονειρεύεται ο Κομπόλι!

Αρπάζοντας την τεράστια ευκαιρία που έχει φέτος στο Παρίσι, ο Φλάβιο Κομπόλι έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Roland Garros.

«Ίδρωσε» ο 24χρονος Ιταλός (Νο.14), αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμερικανού Ζάκαρι Σβάιντα (Νο.85) με 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) σε 3 ώρες και 19 λεπτά και να προκριθεί για πρώτη φορά σε οκτάδα Grand Slam.

Ο Κομπόλι βρίσκεται στο «ανοιχτό» πάνω μέρος του ταμπλό των ανδρών και έχει πλέον κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, αφού έχει φύγει ο επικεφαλής του ταμπλό Γιάνικ Σίνερ!

Ο επόμενός του αντίπαλος θα προκύψει από την αναμέτρηση του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, ενώ ο άλλος προημιτελικός θα βγει από τα ματς Χ.Μ Σερούντολο-Μπερετίνι, Τιάφοου-Αρνάλντι.

Στις γυναίκες, στον δεύτερό της major προημιτελικό πέρασε και η Άνα Καλίνσκαγια (Νο.24), μετά τη νίκη της με 6-4, 2-6, 10-7 στον δραματικό αγώνα με την Αναστάσια Ποταπόβα (Νο.30).

Και εκείνη έχει καλή ευκαιρία να πάει ακόμα πιο μακριά, καθώς θα παίξει στη συνέχεια με τη νικήτρια του αγώνα Χβαλίνσκα-Παρί.

Στον πρώτο της προημιτελικό Grand Slam, τέλος, πέρασε η Ντιάν Σνάιντερ (Νο.23), μετά τη σπουδαία νίκη της με 6-3, 3-6, 6-0 επί της Μάντισον Κις (Νο.19). Η 22χρονη Ρωσίδα θα βρει τώρα απέναντί της τη νικήτρια του μεγάλου ματς ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ναόμι Οσάκα.