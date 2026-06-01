Επίσημη η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς!

Η θρυλική Αμερικανίδα πήρε wild card για το διπλό της λονδρέζικης διοργάνωσης και θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο!
Μένει να δούμε αν αυτή είναι μόνο η αρχή και αν η 44χρονη αποφασίσει να αγωνιστεί στο μονό του Wimbledon.
Θυμίζουμε ότι η Σερένα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο US Open του 2022, έχοντας στην κατοχή της 23 major τίτλους.
Την είδηση της επιστροφής της επιβεβαίωσε και η ίδια, ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο της Nike.
Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8— Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026
THE QUEEN RETURNS 👑— HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026
Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships!@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy