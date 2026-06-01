Επίσημη η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς!

Επιβεβαιώθηκε το δημοσίευμα της Telegraph και η Σερένα Γουίλιαμς θα είναι παρούσα στο τουρνουά του Queen's (8-14/6)!

Η θρυλική Αμερικανίδα πήρε wild card για το διπλό της λονδρέζικης διοργάνωσης και θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο!

Μένει να δούμε αν αυτή είναι μόνο η αρχή και αν η 44χρονη αποφασίσει να αγωνιστεί στο μονό του Wimbledon.

Θυμίζουμε ότι η Σερένα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο US Open του 2022, έχοντας στην κατοχή της 23 major τίτλους.

Την είδηση της επιστροφής της επιβεβαίωσε και η ίδια, ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο της Nike.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026