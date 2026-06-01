«Πάει για γερό rebuild η Άρσεναλ μετά το σοκ του τελικού»

Η ήττα στον τελικό του Champions League φαίνεται πως ενεργοποίησε άμεσα τα αντανακλαστικά της Άρσεναλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Μικέλ Αρτέτα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η ομάδα χρειάζεται άμεση ενίσχυση για να περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Με βάση με τις τελευταίες αναφορές, οι «Κανονιέρηδες» ετοιμάζονται να επενδύσουν σημαντικά ποσά το φετινό καλοκαίρι.

Οι βασικές προτεραιότητες της Άρσεναλ είναι:

Ένας ποιοτικός εξτρέμ πρώτης γραμμής

Ένας δεξιός μπακ

Ένας κεντρικός χαφ

Ένας σέντερ φορ, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση

«Αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να δείξουμε φιλοδοξία. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά απαιτείται να είμαστε πολύ φιλόδοξοι, πολύ γρήγοροι και πολύ έξυπνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα.