Ο Γιάγκουσιτς βασικό όπλο στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, οι κερδισμένοι νέοι και οι ξεχωριστές μεταγραφές!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Γιάγκουσιτς, που τον ήθελε και τα προηγούμενα χρόνια ο Νίστρουπ και βασίζει πολλά πάνω του, την πολύ καλή άποψη, που έχει για τους νέους παίκτες της ομάδας και την ταύτιση απόψεων του προπονητή με την διοίκηση για τις μεταγραφές.

Ο Νίστρουπ έρχεται στην Αθήνα, για να γνωριστεί από κοντά με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να κανονίσει τις λεπτομέρειες της παραμονής του, να συζητήσει για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις και στη συνέχεια θα φύγει για να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση την ερχόμενη εβδομάδα.

Η παρουσίασή του αναμένεται να γίνει κοντά στην έναρξη της προετοιμασίας, αλλά στο μεταξύ κάθε μέρα δουλεύει για τη νέα του ομάδα με στόχο να φτιάξει τον δικό του Παναθηναϊκό, που πρώτα από όλα με την παρουσία του θα φέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο και την συσπείρωση. Κάτι που έχουμε να το ζήσουμε στην πραγματικότητα στον Παναθηναϊκό από την εποχή του Γιοβάνοβιτς.

Ο Νίστρουπ έχει δει πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχει σχηματίσει μία πρώτη άποψη για το ρόστερ, τις ανάγκες που έχει, τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις που θα γίνουν.

Ένας παίκτης, που θα βγει από την ναφθαλίνη, που είχε μπει την περασμένη σεζόν από την ημέρα, που ήρθε θα είναι ο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ δεν τον έβαζε, παρά κάποια δεκάλεπτα ο Νιίστρουπ τον ξέρει και μάλιστα τον ήθελε και στην Κοπεγχάγη. Εμαθα, ότι ο Κροάτης χαφ ήταν στα ραντάρ της ομάδας της Δανίας, είχε κάνει αναλυτικό σκάουτινγκ ο Νίστρουπ και τον ήθελε. Η μεταγραφή δεν προχώρησε για άλλους λόγους και να που τώρα τον βρίσκει και πάλι μπροστά του. Ετσι εξηγείται και η απορία του Νιίστρουπ μόλις μίλησε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. «Για ποιον λόγο δεν παίζει ο Γιάγκουσιτς;» ήταν η απορία του. Απάντηση δεν υπάρχει, διότι ήταν καθαρά απόφαση του Μπενίτεθ.

Ο Γιάγκουσιτς, λοιπόν, θα είναι βασικό όπλο στην ομάδα του Νίστρουπ, για την θέση δέκα, αφού είναι γρήγορος, διεισδυτικός με καλή πάσα και πολύ δυνατό σουτ. Ετσι επιτέλους ο Νίστρουπ θα αξιοποιήσει μία μεταγραφή 5,5 εκ. ευρώ, που έκανε ο Παναθηναϊκός τον Γενάρη και έπαιζε ελάχιστα. Και θα δούμε τον καλύτερο νέο παίκτη της Κροατίας την περασμένη σεζόν, όπως αποφάσισαν οι συμπατριώτες του και έναν παίκτη για τον οποίο έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια ο τεράστιος Βέλιμιρ Ζάετς.

Ο Γιάγκουσιτς είναι ο ένας από τους πολλούς παίκτες, που θα βγουν κερδισμένοι από την παρουσία του Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός έχει εκφραστεί με πολύ καλά λόγια και για τους άλλους νέους της ομάδας, τον Κοντούρη, τον Τετέι, τον Αντίνο, τον Κάτρη και είναι ένας προπονητής, που από τα χέρια του καθιερώθηκαν νέοι παίκτες στην Κοπεγχάγη και η ομάδα της Δανίας τους πούλησε με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα αυτό το έκανε συνδυάζοντας και τον πρωταθλητισμό με την Κοπεγχάγη.

Ακριβώς το ίδιο θέλει να κάνει ο Δανός τεχνικός και στον Παναθηναϊκό και ήδη έχει πιάσει δουλειά με αμέτρητες ώρες επικοινωνίας με τα στελέχη του Παναθηναϊκού για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις.

Ο Νίστρουπ θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις μεταγραφές και το πιο σημαντικό είναι, ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων με την διοίκηση για τις ανάγκες ενίσχυσης της ομάδας. Θ αποκτηθούν παίκτες για όλες τις γραμμές, άλλοι για βασικοί(τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ) και άλλοι για εναλλακτικές λύσεις(δεξί, αριστερό μπακ, επιθετικός). Για την θέση του δεξιού εξτρέμ η απόφαση θα ληφθεί οριστικά μετά το Μουντιάλ και την παρουσία του Πελίστρι εκεί, αλλά το πιο πιθανό αυτή την στιγμή είναι να πουληθεί ο Πελίστρι και να έρθει ένα βασικό δεξί εξτρέμ. Επειδή, όμως, ο Πελίστρι είναι ταχυδυναμικός παίκτης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ανατροπή.

Αυτό, που μπορούμε να πούμε είναι, ότι θα γίνουν στοχευμένες μεταγραφές για να ικανοποιηθούν τα θέλω του προπονητή και με παίκτες, που θα κάνουν την διαφορά(κυρίως σε χαφ και άμυνα), αλλά και με παίκτες, που θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στο ρόστερ προς όφελος της ομάδας.

*Δεν μπορώ να ξέρω, αν ο Νίστρουπ πετύχει. Και με τόσες αποτυχίες αυτά τα χρόνια το πιο δύσκολο στον Παναθηναϊκό είναι να πετύχεις. Για αυτό, που είμαι σίγουρος είναι, ότι από τα πρώτα φιλικά κιόλας της ομάδας και όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο από τον προπονητή, που θα αρέσει στον κόσμο να το βλέπει. Και είμαι σίγουρος, ότι παίκτες, που σήμερα έχουν απαξιωθεί θα δείξουν την αξία τους με την παρουσία του Δανού στον πάγκο. Αυτό το νέο επιθετικό πλάνο έχει και ρίσκα και αυτό σημαίνει, ότι κάποια αποτελέσματα μπορεί και να μην είναι καλά. Εκεί χρειάζεται στήριξη και πιστεύω θα την έχει ο προπονητής από όλους με στόχο την τελική επιτυχία.