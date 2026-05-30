Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη Euroleague, αλλά είμαστε καλύτεροι και θα πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τελικούς που έρχονται κόντρα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η ομάδα του είναι καλύτερη και θα κατακτήσει τον τίτλο της Stoiximan GBL.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε σε όσα γράφονται στα social media ενόψει των τελικών, αλλά και στα όσα είπε στον Ματίας Λεσόρ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Αρχικά ανέφερε για το παιχνίδι: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά επιθετικά, κάναμε πολλά λάθη, και είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ μας πήρε 9 επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε 15 πόντους από δεύτερες επιθέσεις. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε, αλλάξαμε την κατάσταση, κάναμε μαλη άμυνα και στην επίθεση βελτιωθήκαμε. Ο Όσμαν έκανε ένα τέλειο παιχνίδι επιθετικά και οι υπόλοιποι παίκτες συνεισέφεραν σε άλλους τομείς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό το ματς θα μας βοηθήσει για τον στόχο μας στους τελικούς με παρόμοια ατμόσφαιρα».

Για τους τελικούς: «Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο».

Για την τοξικότητα και όσα γράφονται στο διαδίκτυο ενόψει τελικών: «Δε μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς».

Για τον Όσμαν: «Μας έλειπε ο Ρογκαβόπουλος που μοιράζεται τα λεπτά σε αυτή τη θέση, όπως και ο Καλαϊτζάκης. Ο Τζέντι έπαιξε καταπληκτικά σήμερα».

Για τον Λεσόρ και τον έντονο διάλογό τους στο φινάλε: «Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του είπα να είναι ήρεμος, γιατί ο κόσμος εξοργίστηκε με όσα έγιναν και με την τεχνικοή ποινή και αν γινόταν κάτι μετά, μπορεί να έπαιρνε κάποια ποινή για τους τελικούς. Του είπα να είναι έξυπνος. Όλοι περιμένουν κάποιο λάθος μας, κάτι να πάει στραβά και να σπάσει η ισορροπία στους τελικούς. Μας περιμένουν για να το εκμεταλλευτούν».