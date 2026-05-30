Με… σπασμένη φωνή ο Μπούτσκος: «Τα δάκρυα είναι οι λέξεις που δεν μπορεί να πει η καρδιά»

Ο Παντελής Μπούτσκος ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικός στη συνέντευξη Τύπου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, ενώ δε θα μπορούσε να μην απαντήσει και για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Δικεφάλου με... σπασμένη φωνή λόγω της συγκίνησης που τον διακατείχε:

«Οφείλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ομάδα με πολλή ποιότητα, ίσως το καλύτερο ρόστερ στη σύγχρονη ιστορία της. Παίξαμε δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, δαπανήσαμε πολλή ενέργεια στο ΟΑΚΑ για το διπλό, είδαμε κάποια σημάδια κούρασης σήμερα. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, είχαν ένα εξωπραγματικό ποσοστό στα τρίποντα.

Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Τρεις μήνες ή μάλλον όλη τη χρονιά, τα παιδιά έκαναν μια υπέρβαση. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για το πως πολεμήσαμε. Όταν έγιναν οι αλλαγές, φαινόταν ότι οι στόχοι απομακρύνονται, αλλά δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ένα γκρουπ με μεγάλη συνοχή, βρήκαμε τρόπο επικοινωνίας και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο, Κάναμε 8 νίκες στη σειρά, ένα από τα καλύτερα ρεκόρ στη νεότερη ιστορία της ομάδας, το 17-7 επίσης. Βγάλαμε εκτός Ευρώπης τη Μούρθια, ένας σκληρός τελικός με το Μπιλμπάο, ομάδα με μεγάλη ποιότητα και μια προσπάθεια γεμάτη περηφάνια στα πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό.

Η θυσία, η φωτιά, το πάθος ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Εδωσαν ό,τι είχαν για την 3η θέση μετά από κάποια χρόνια. οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Αντρέα Τρινκιέρι που έδειξε εμπιστοσύνη, μου έδωσε ελεύθερα αν είμαι πρώτος προπονητής. Όλος ο οργανισμός, δούλεψε ακούραστα και για το ρόλο και για την πυξίδα. Για να μπουν θεμέλια για κάτι σπουδαίο. Είμαι πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μου, με must-win παιχνίδια κάθε 3 μέρες. Φέτος δεν κάναμε ούτε ένα λάθος, παρότι παίζαμε ανά 3 μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, ήταν πάντα εκεί, ακόμα και στη Μούρθια στο πεταλάκι ψηλά, στο γήπεδο μας έδινε τρομερή ώθηση να παλέψουμε κάθε φορά.

Σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Ήμασταν ένα υπέροχο γκρουπ. Κλείνοντας, αποφεύγεις τον κόσμο των ακραίων συναισθημάτων αλλά τώρα, μπορώ να μιλήσω. Γαλήνη είναι το συναίσθημα, Κάτι κάναμε σωστό. Η ωριμότητα είναι ένα θλιβερό κέρδος. Δώσαμε ό,τι είχαμε!» είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

Σε ερώτηση για τα συναισθήματα του σήμερα, απάντησε…«Δε μπορώ να το περιγράψω. Τα δάκρυα είναι η λέξη που δε μπορεί να πει η καρδιά».

Όσο για το δικό του μέλλον; «Ήμουν τόσο κλειδωμένος που δεν υπήρχε χρόνος να τραβήξω την προσοχή μου σε κάτι άλλο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μπουν σωστά θεμέλια στη νέα εποχή. Θα είναι τιμή μου να είμαι στον ΠΑΟΚ της νέας εποχής» είπε.

Μιλώντας για τον Πάτρικ Μπέβερλι, σημείωσε… «Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα οδηγήσω την ομάδα, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα μπροστά μου. Θα έπρεπε να βρω ένα κανάλι επικοινωνίας με τον Πατ και λειτούργησε τέλεια. Δέχτηκε πολλή κριτική, αλλά έχτισε όλη την καριέρα του αποδεικνύοντας ότι όλοι κάνουν λάθος και αυτός είναι ο σωστός. Επαιρνε κίνητρο κάθε μέρα. Ένιωσα ότι για να πετύχει η ομάδα θα έπρεπε να δώσουμε χώρο στον Μπέβερλι για να κάνει αυτά που ξέρει στο γήπεδο. Ο τρόπος που παίξαμε, δεν ήταν το αγαπημένο μου μπάσκετ. Παίζαμε λίγο κυνικά γιατί το αποτέλεσμα ήταν το ζητούμενο».

Μιλώντας για την καθημερινότητα στην ομάδα από τότε που ανέλαβε, ανέφερε… «Κάνουμε την πιο όμορφη δουλειά στον κόσμο. Κάθε φορά πρέπει να βρίσκεις κίνητρο, να είσαι λίγο καλύτερος από αυτός που ήσουν χθες. Έχω έναν τεχνοκρατικό τρόπο σκέψης. Προσπαθώ να βρω που προστίθεται η προστιθέμενη αξία. Ο προπονητής, πρέπει να δει ποιες μάχες αξίζει να δώσει, για να είναι η ομάδα στην καλύτερη εκδοχή της. Υπήρχε πολλή ένταση, όραμα, μία πολύ εμπνευσμένη προσπάθεια με πολύ υψηλά ιδανικά. Οφείλω να δώσω credit στους παίκτες, ο ελληνικός κορμός ήταν κάθε μέρα με ενέργεια και θυσίασαν τον εαυτό τους. Πουθενά δεν είχαμε το φόβο να κερδίσουμε, ξέραμε πως ότι και να γίνει θα τα δώσουμε όλα και αυτό από μόνο του είναι μια νίκη. Ο οργανισμός μεγαλώνει πολύ και το όραμα του ιδιοκτήτη να ενσαρκώνεται με πολύ σωστό τρόπο. Το να μπαίνουν θεμέλια σε δομές και να μην υπάρχει μια νεοπλουτίστικη νοοτροπία, είναι πολύ σωστή βάση».

Τέλος, για την επόμενη μέρα, είπε… «Ημουν πολύ συγκεντρωμένος στη δική μας προσπάθεια, στη δική μας δουλειά με το γκρουπ, ένα συνεχές κυνήγι τελειότητας. Ημασταν για δύο μήνες σε μια ακροβασία χωρίς περιθώριο λάθος και δίχτυ ασφαλείας. Πολύ πιο κατάλληλος είναι να σας πει, είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι και το όραμα του για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ».