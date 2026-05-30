Ο κόσμος της ΑΕΚ μίλησε: «ΜVP της Euroleague ο Ράντοβιτς»

Ο κόσμος της ΑΕΚ μίλησε, με φίλο της Ένωσης να υψώνει πανό το οποίο έχριζε τον Σρέτεν Ράντοβιτς πολυτιμότερο της φετινής Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Μετά τις έντονες αντιδράσεις που κάνουν το γύρο της Ευρώπης όσον αφορά τον τελικό της Euroleague και τα διαφορετικά διαιτητικά κριτήρια, ένας φίλος της ανήρτησε ένα πανό με... γεύση αλήθειας στο Game 2 των ημιτελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο φίλαθλος της Ένωσης ύψωσε ένα πανό το οποίο έχριζε τον Σρέτεν Ράντοβιτς πολυτιμότερο της φετινής Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε ότι ο Κροάτης διαιτητής διεύθυνε και τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρ και τον τελικό κόντρα στην Ρεάλ.

