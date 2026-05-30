Μπενίτεθ: «Αν έρθει πρόταση, γιατί όχι;»

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ «έδειξε» ποιον πάγκο θα ήθελε να αναλάβει.

Ο Ισπανός προπονητής που αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και το ιταλικό «Sky Sports» τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Η απάντηση του πολύπειρου τεχνικού δείχνει ότι θα ήταν κάτι παραπάνω από θετικός σε μια τέτοια προοπτική, αφού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν με καλέσουν κι ερχόταν η πρόταση; Θα μου άρεσε, σίγουρα, γιατί όχι;».

Από εκεί και πέρα, κλήθηκε να σχολιάσει και την απόφαση του Ντε Λαουρέντις να προσλάβει τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Νάπολι, τονίζοντας ότι: «Μετά τον Κόντε δεν είναι εύκολο να βρεις έναν προπονητή αυτού του επιπέδου και εκείνος τον βρήκε».