Τέλος από την Πάφο ο Νεόφυτος Μιχαήλ, συνεχίζει στη Ρουμανία!

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του 33χρονου τερματοφύλακα με τους Κυπελλούχους Κύπρου έπειτα από δυο χρόνια και ανοίγει τα... φτερά του για την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ της Ρουμανίας.

Το συμβόλαιο του Νεόφυτου Μιχαήλ με την Πάφο δεν θα ανανεωθεί και οι δυο πλευρές ανακοίνωσαν το τέλος μετά από δυο πετυχημένες σεζόν. Ο 33χρονος τερματοφύλακας ήταν εντυπωσιακός στα προκριματικά και έπειτα στην «παρθενική» συμμετοχή των πρωταθλητών Κύπρου 2025 στη league phase του Champions, «αγγίζοντας» τα playoffs.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί μακριά από την πατρίδα του, καθώς έχει συμφωνήσει με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που τερμάτισε στην 3η θέση της Superliga Ρουμανίας. Στο παρελθόν, ο ΑΠΟΕΛ τον «δάνεισε» σε ΠΑΣ Γιάννινα (2018-19) και Αστέρα Τρίπολης (2019-20), με τον ίδιο να αναφέρεται στο ελληνικό πέρασμά του στο SDNA.

Η ανακοίνωση της Πάφου για την αποχώρηση του Νεόφυτου Μιχαήλ:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Νεόφυτο Μιχαήλ, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο Νεόφυτος αποτέλεσε μέλος της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία του συλλόγου μας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΠΑΦΟΣ FC, συνέβαλε στην κατάκτηση του πρώτου Πρωταθλήματος Κύπρου στην ιστορία της ομάδας, καθώς και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, ενώ συμμετείχε και στη σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου.

Με περισσότερες από 40 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, υπηρέτησε την ομάδα με επαγγελματισμό, αφοσίωση και ήθος, αποτελώντας μέρος ενός συνόλου που έγραψε ιστορία για την Πάφο.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία και ευτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.

Σε ευχαριστούμε, Νεόφυτε».

Το «αντίο» του Νεόφυτου Μιχαήλ στην Πάφο:

«Ένα ταξίδι δύο ετών έφτασε στο τέλος του. Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός και νιώθω ευγνωμοσύνη πέρα από κάθε λέξη. Μεγάλωσα πολύ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες και μαζί πετύχαμε σπουδαίες επιτυχίες. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την Πάφο που με επέλεξε και ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να την επιλέξω κι εγώ.

Και προς όλους τους Παφίτες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την απίστευτη αγάπη και στήριξη που μου δείξατε αυτά τα δύο χρόνια. Με καλωσορίσατε, σταθήκατε δίπλα μου σε κάθε στιγμή και με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας μέρα.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε πανηγυρισμό και κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί.

Σας ευχαριστώ για όλα, Pafos FC»