Ο Νεόφυτος Μιχαήλ στο SDNA για το «θαύμα» της Πάφου και τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό!

Ο διεθνής τερματοφύλακας των πρωταθλητών Κύπρου μίλησε στο SDNA για την «ξέφρενη» και ιστορική πορεία στα προκριματικά του Champions League, φθάνοντας μέχρι τη League Phase, τον αποψινό αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (17/9, 19:45), τη συνύπαρξη με έναν αστέρα της διοργάνωσης, όπως ο Νταβίντ Λουίς και φυσικά, για τη δική του ξεχωριστή διαδρομή!

Μπορεί να ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια (10/6/2014), έπειτα από τη συγχώνευση της Αθλητικής Ένωσης Κουκλιών και της Αθλητικής Ένωσης Πάφου, όμως έχει τρελάνει, ήδη, τον ποδοσφαιρικό κόσμο τις τελευταίες δυο σεζόν. Η αρχή έγινε το 2024, κατακτώντας το Κύπελλο Κύπρου για πρώτη φορά στην ιστορία της και παίρνοντας το εισιτήριο για τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Η σουηδική Έλφσμποργκ την προσγείωσε απότομα, όμως ο «υποβιβασμός» στο Conference συνοδεύτηκε από προκρίσεις επί των Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Κλουζ, φθάνοντας μέχρι τη League Phase και στη συνέχεια ως τους «16», όπου η Τζουργκάρντεν την «φρέναρε» στην Ευρώπη. Όχι, όμως και στην κυπριακή λίγκα, κατακτώντας το πρώτο της πρωτάθλημα και φθάνοντας έως τον τελικό του κυπέλλου, ασχέτως αν δεν το σήκωσε, ξανά. Το 2025 έκρυβε νέες προκλήσεις για την Πάφο και οι μεγαλύτερες βρίσκονται πάντα στο Champions League, όπου κατάφερε να μπει αήττητη στην ελίτ και να βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού απόψε (17/9, 19:45).

Ένας από βασικούς «πυλώνες» του φετινού θαύματος υπερασπίζεται την εστία της και πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει δοκιμάσει την τύχη του στην Ελλάδα. Ο λόγος, φυσικά, για τον Νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος πήρε τα «γάντια βασικού» από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο και τον δικαίωσε στο έπακρο μετά τη φυγή του Ίβιτσα Ίβουσιτς. Ούτε ένας τραυματισμός στο ζυγωματικό ήταν ικανός να του «χαλάσει» το μυαλό, εξού και η μάσκα σήμα κατατεθέν του που, ίσως, την φυλάξει ως γούρι. Λίγες ημέρες μετά το «χρυσό» 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο «Αλφαμέγα» και αφού στέγνωσαν οι... σαμπάνιες, το SDNA και ο Γιώργος Γραμματικός συνομίλησαν με τον διεθνή Κύπριο τερματοφύλακα.

Το « ταξίδι » προς τη League Phase, το μυστικό και η νοοτροπία νικητή

«Μπορούμε να το ονομάσουμε ως... ονειρικό ταξίδι προς τα αστέρια! Η είσοδος στο Champions League είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και εμείς είμαστε ευλογημένοι που το καταφέραμε. Η προσπάθεια της ομάδας άρχισε πριν δύο χρόνια, πριν εγώ ενταχθώ στο ρόστερ. Η κατάκτηση του Κυπέλλου το 2024 ήταν η αρχή. Η ομάδα πήρε μια δυναμική που βοήθησε πολύ, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο που θέτει υψηλούς στόχους και στο τέλος μπορεί να τους πετύχει. Πέρσι το καλοκαίρι, όταν εντάχθηκα κι εγώ στην ομάδα, δημιουργήθηκε ένα γκρουπ παικτών που έμπαινε στο γήπεδο για να κερδίσει. Έτσι ήρθε η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η πορεία μέχρι τους «16» του Conference League. Η ομάδα έμεινε σχεδόν ίδια με κάποιες προσθήκες, οπότε δεν επηρεάστηκε καθόλου η χημεία μας. Ο τρόπος παιχνιδιού του προπονητή, η εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών, το καλό κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά και η νοοτροπία νικητή που χτίστηκε, θεωρώ ότι μας βοήθησαν να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα».

Η διαδρομή... προάγγελος στο Conference, το μότο και η αφιέρωση

«Σίγουρα βοήθησε και η περσινή πορεία στην Ευρώπη. Πιστεύω επίσης ότι μας ωφέλησε το γεγονός ότι βλέπαμε κάθε αντίπαλο και κάθε γύρο ξεχωριστά. Ίσως στην αρχή κανένας δεν περίμενε την εξέλιξη που ακολούθησε, όμως κάθε νίκη και κάθε θετικό αποτέλεσμα δημιουργούσε ένα κλίμα αισιοδοξίας σε όλους μας. Δεν φοβηθήκαμε κανέναν αντίπαλο και μπαίναμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Ο προπονητής πάντα θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική. Η λέξη «compete» μπορούμε να πούμε ότι ήταν το μότο μας. Σίγουρα η πρόκριση έφερε συναισθήματα ανάμικτα: περηφάνια, συγκίνηση, απίστευτη χαρά και προσμονή για τη συνέχεια. Εγώ προσωπικά θέλω να την αφιερώσω στην Κύπρο, στην Πάφο και στην οικογένειά μου που πάντα είναι το στήριγμά μου».

Η Πάφος και η « ευθύνη » προς τιμήν του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

«Εγώ κατάγομαι από τη Λευκωσία και ήρθα στην Πάφο πέρσι το καλοκαίρι. Πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα σε αυτή την πόλη, καθώς ο κόσμος με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Οι Παφίτες αγαπούν την πόλη τους και σίγουρα την ομάδα τους. Το δείχνουν με κάθε τρόπο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2014, καθώς τότε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Αθλητική Ένωση Πάφου (ΑΕΠ) δεν άφηναν άλλη επιλογή. Έτσι έγινε η ένωση των δύο σωματείων, της ΑΕΠ και της ΑΕΚ Κουκλιών, και δημιουργήθηκε η Πάφος FC. Η μεγάλη αλλαγή έγινε τη σεζόν 2018-19, όταν ανέλαβαν οι νέοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα στις επιτυχίες για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Το γεγονός ότι στο έμβλημα της ομάδας απεικονίζεται το πρόσωπο του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, δημιουργεί σίγουρα –ειδικά σε μένα προσωπικά ως Κύπριο– την ευθύνη να παλεύω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Όλοι στο οικοδόμημα της Πάφου, είτε ξένοι είτε ντόπιοι, γνωρίζουν το όνομά του και ότι αγωνίστηκε για την πατρίδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μέσα στο DNA της ομάδας και του κόσμου μας».

Το «come back» μετά τη ρήξη χιαστού, η μάσκα και το Μαρακανά

«Για μένα δεν θέλω να πω πολλά. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του ΘΟΪ Λακατάμιας στην ηλικία των 8 ετών και πάντα ήθελα να γίνω τερματοφύλακας, λόγω του πατέρα μου που ήταν κι αυτός τερματοφύλακας. Πρώτη φορά που αγωνίστηκα σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν το 2015 στη Νέα Σαλαμίνα, όταν ήμουν 21 ετών, και εκεί ξεκίνησε η πορεία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Ό,τι έχω περάσει με έκανε πιο δυνατό. Ίσως η λέξη «ανθεκτικός» είναι η ιδανική για μένα. Σίγουρα ο τραυματισμός μου το 2022 ήταν κάτι που με σημάδεψε, καθώς κατάλαβα πως στη ζωή αν δεν έχουμε την υγεία μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι’ αυτό κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο και είμαι υγιής, θέλω να δίνω τα πάντα, όπως κάνω από την πρώτη στιγμή της καριέρας μου.

Ο τραυματισμός μου στο κεφάλι, στο παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου, με ανάγκασε να φοράω μάσκα λόγω κατάγματος στο πρόσωπο. Η αρχική μου αντίδραση δεν ήταν αισιόδοξη, όμως ευτυχώς δεν με επηρέασε καθόλου. Ίσως μάλιστα να βοήθησε λίγο, αφού μπορούμε να πούμε ότι έγινε και «γουρλίδικη». Στα ωραία που μπορώ να πω είναι και τα παρατσούκλια που πλέον μου δίνουν, όπως Μπάτμαν ή Ζορό!

Το ματς στο Μαρακανά θα μου μείνει χαραγμένο στην καρδιά, επειδή ήταν το πρώτο μου ως βασικός σε μια τόσο καυτή έδρα. Η απόκρουση του πέναλτι ήταν μεγάλη στιγμή, και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν έμπαινε το γκολ στην επαναφορά. Σίγουρα όμως με βοήθησε ψυχολογικά για τη συνέχεια. Ευκαιρίες στη ζωή δεν έχουμε πολλές, γι’ αυτό όταν έρθουν πρέπει να είσαι έτοιμος. Πολλοί λένε «πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά». Ναι, ίσως να πρέπει, αλλά πρέπει επίσης να δουλεύεις καθημερινά και να έχεις πίστη στον εαυτό σου. Αν δεν πιστέψεις εσύ σε σένα, δεν θα το κάνει κανείς, για να δανειστώ και τους στίχους του Bloody Hawk».

Μπάγερν, Τσέλσι, Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ και... Ολυμπιακός

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες σπουδαίες και ιστορικές ομάδες στη League Phase. Θα πάμε χωρίς άγχος, με ενθουσιασμό και όπου βγει. Ιδιαίτερη είναι η κλήρωση με τον Ολυμπιακό, εκτός έδρας, αλλά στην Ελλάδα. Τρομερή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο "Γ. Καραϊσκάκης", άρα περιμένω πως και πως να το ζήσω από κοντά. Ήταν αυτό που ήθελαν όλοι όσοι έπαιξαν κάποτε στην Ελλάδα και κυρίως, όσοι φόρεσαν τη φανέλα του. Επειδή ξέρουν πόσο ποιοτική ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και πόσο όμορφη χώρα είναι η Ελλάδα. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος νομίζω πως ήταν ο, επίσης τερματοφύλακας, Παπαδούδης, καθώς ήταν στον Ολυμπιακό τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League. Νομίζω πως η αντίδρασή του στο βίντεο που ανήρτησε η ομάδα τα λέει όλα».

Ο σταρ Νταβίντ Λουίς και η συλλεκτική φωτογραφία με τον Πηλέα

«Το να έχουμε στην ομάδα έναν παίκτη κορυφαίου επιπέδου είναι ευλογία αλλά και ταυτόχρονα ένα επιπλέον κίνητρο για όλους μας. Σίγουρα είναι πρότυπο για μένα προσωπικά και εννοείται ότι θα του ζητώ συμβουλές και παρατηρήσεις. Ο Νταβίντ είναι απλός άνθρωπος, του αρέσει να συμβουλεύει και να βοηθά τους υπόλοιπους. Είναι όμως και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θεωρώ ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτόν. Την επιτυχία την έζησε μαζί μας το βράδυ της Τρίτης. Πανηγύρισε κι αυτός μαζί με όλους και έτσι, μαζί με τον Πηλέα, βγάλαμε τη φωτογραφία με την κυπριακή σημαία».

Ο ΠΑΣ Γιάννινα και το EuroBasket 2025 στην Κύπρο

«Παρακολουθώ τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σίγουρα η κατάσταση στον ΠΑΣ Γιάννινα με λυπεί πολύ. Στεναχωρήθηκα με τον χαμό του κ. Χριστοβασίλη, καθώς είχαμε πάντα μια καλή σχέση από τότε που ήμουν μέλος της ομάδας το 2018-19. Πέρασα όμορφες στιγμές στα Γιάννενα, έκανα πολλούς φίλους και γενικά ήταν μια χρονιά που σε προσωπικό επίπεδο έχω πολλά θετικά να θυμάμαι, άσχετα αν η ομάδα στο τέλος υποβιβάστηκε. Εύχομαι πραγματικά η ομάδα να βρει τον δρόμο της και να επιστρέψει εκεί όπου αξίζει, στην πόλη και στον κόσμο της.

Εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με την καλαθόσφαιρα, όμως βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο εντός και εκτός Κύπρου για το Ευρωμπάσκετ. Είναι σημαντικό για την προβολή της χώρας μας όταν διοργανώνονται τόσο μεγάλα events εδώ».