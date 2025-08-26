Με το «χρυσό γκολ» του Ζάζα στο 90', οι πρωταθλητές Κύπρου απέφυγαν την παράταση και μπήκαν αήττητοι στη League Phase του Champions League! Η ομάδα του Χουάν Καρσέδο απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Ντιναμό Κιέβου και ολοκλήρωσε το ΕΠΟΣ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με το 1-1 στο «Αλφαμέγα»!

Σε μια βραδιά που «μύριζε» παράταση, ο Ζάζα πέρασε ως αλλαγή αντί του Όρσιτς στο 62', δυο λεπτά μετά το 0-1 και στο 90' βρήκε τη λύση για το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στέλνοντας τη μαγική Πάφο στη League Phase του Champions League, μια ακόμα «χρυσή σελίδα» των πρωταθλητών Κύπρου που στις 10 Ιουνίου συμπλήρωσαν 11 έτη ζωής! Αυτή θα είναι η πρώτη του παρουσία στην ευρωπαϊκή ελίτ, αποκλείοντας μια παραδοσιακή ομάδα που είχε επαναλάβει το αντίστοιχο κατόρθωμα πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Στο ημίχρονο, η Πάφος είχε τις ευκαιρίες και την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς μπήκε αποφασιστικά επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια και «κεφαλαιοποίησε» το μομέντουμ στο 60'. Οι Σέρβοι κυκλοφόρησαν την μπάλα έξω από την περιοχή του Μιχαήλ, ο Ίβανιτς γύρισε και εκτέλεσε πέφτοντας, με την μπάλα να βρίσκει πάνω στον Εντιαγέ για το 0-1. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Χουάν Καρσέδο ήταν πιο πιεστικοί, με τον Ζάζα να «προειδοποιεί» στο 81'. Στο 83' ο Μπρούνο έκανε το σουτ και η μπάλα «έγλειψε» το δοκάρι του Ματέους, ο οποίος σταμάτησε τον Κορέια στο 84'. Στο 90' ο Πέπε εκτέλεσε το φάουλ και ο Ζάζα «κρέμασε» -και με δόση τύχης- τον Ματέους για το «χρυσό» 1-1, αξίας 10+ εκατομμυρίων ευρώ, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο «Αλφαμέγα»!

Δείτε την έμπνευση και το σπουδαίο γκολ του Ζάζα για το 1-1, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Πέπε και πως ο Ίβανιτς είχε ανοίξει το σκορ για τον Ερυθρό Αστέρα στο 60':

Jajá | 🇪🇺 Pafos 1-1 Crvena zvezda



Agg: 3-2pic.twitter.com/q8OmyoyJqU — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2025