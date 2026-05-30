Η Λειψία πήρε τα διαρκείας από 500 οπαδούς της για απίθανο λόγο!

Ο γερμανικός σύλλογος αποφάσισε να πάρει σκληρά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει πως θα έχει γεμάτο γήπεδο σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι.

Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η Λειψία, που σε αρκετά εντός έδρας παιχνίδια της είχε φέτος άδεια καθίσματα.

Ο γερμανικός σύλλογος έκανε τη δική του εσωτερική έρευνα και αποφάσισε να αφαιρέσει το δικαίωμα ανανέωσης του διαρκείας σε 500 οπαδούς της.

Ο λόγος; Διότι βρέθηκαν στο γήπεδο σε λιγότερα από 10 εντός έδρας παιχνίδια της στην Bundesliga, που είναι το πλαφόν για να διατηρήσει κάποιος το διαρκείας του.

Πέρσι η Λειψία αφαίρεσε το δικαίωμα ανανέωσης για τον ίδιο λόγο σε 2.000 οπαδούς της, κάτι που δείχνει πως το σκληρό αυτό μέτρο μάλλον έπιασε τόπο.