Champions League: Ο φετινός τελικός και το κοινό στοιχείο με το Γουέμπλεϊ και τον Παναθηναϊκό (pic)

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα αναμετρηθούν σήμερα για το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, σε μια μονομαχία με ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο: ότι θα είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες από διαφορετικές πρωτεύουσες.
Αυτό μόνο συνηθισμένο δεν είναι στα πλαίσια του Champions League, αφού η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1971. Τότε, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον ασύλληπτο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος τελικά πήρε τη νίκη με 2-0.
Είχαν προηγηθεί τα ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με Παρτιζάν (1966) και Μπενφίκα (1962), με τον φετινό τελικό να είναι μόλις ο 4ος στην ιστορία που θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
4 - Tonight's game between Paris SG & Arsenal will be just the fourth European Cup/#UCLfinal between clubs from two different capital cities, after:— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026
