Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok με το οδοιπορικό του στην Ευρυτανία: «Όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα»

«Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: ”Ερημώνουμε”», επισημαίνεται, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει πως «το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά το βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok με τρόπο χιουμοριστικό, που παραπέμπει σε παλαιότερο δημοφιλές σίριαλ: «Νομός Ευρυτανίας – πρωτεύουσα;», για να προσθέσει: «Και τώρα που έχω την προσοχή σου, γνωρίζεις ότι αυτός ο τόπος αδειάζει;».
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «χωριά με ηλικιωμένους κατοίκους, σχολεία με ελάχιστα παιδιά και νέοι που φεύγουν.
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι η Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα, προκρίνοντας τα εξής:
– Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης
– Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου
Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.
«Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα», υπογραμμίζει.
