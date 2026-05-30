Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok με το οδοιπορικό του στην Ευρυτανία: «Όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα»

Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: ”Ερημώνουμε”», επισημαίνεται, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει πως «το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά το βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok με τρόπο χιουμοριστικό, που παραπέμπει σε παλαιότερο δημοφιλές σίριαλ: «Νομός Ευρυτανίας – πρωτεύουσα;», για να προσθέσει: «Και τώρα που έχω την προσοχή σου, γνωρίζεις ότι αυτός ο τόπος αδειάζει;».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «χωριά με ηλικιωμένους κατοίκους, σχολεία με ελάχιστα παιδιά και νέοι που φεύγουν.

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι η Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα, προκρίνοντας τα εξής:

– Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης

– Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου

Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.

