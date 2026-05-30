Σαμπαλένκα-Οσάκα στη φάση των «16»!

Δύο παίκτριες που έχουν κατακτήσει από τέσσερις major τίτλους θα μονομαχήσουν στον τέταρτο γύρο του Roland Garros!

Αν και βρέθηκε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο σετ, η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντάρια Κασάτκινα (Νο.53) με 6-0, 7-5 και συνεχίζει την πορεία προς τον πρώτο τίτλο της στο Παρίσι.

Δεν θα έχει, πάντως, εύκολο έργο η περσινή φιναλίστ, καθώς θα βρει απέναντί της την πάντα επικίνδυνη Ναόμι Οσάκα (Νο.16), που λύγισε τη 18χρονη Ίβα Γιόβιτς (Νο.17) με 7-6(3), 6-7(5), 6-4 μετά από σπουδαία μάχη διάρκειας 2 ωρών και 58 λεπτών.

Είναι η πρώτη φορά που η Γιαπωνέζα περνάει στον τέταρτο γύρο του Roland Garros και η πρώτη φορά που νικάει παίκτρια του Top 30 στη συγκεκριμένη διοργάνωση!

Σαμπαλένκα και Οσάκα έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές και η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο προηγείται με 2-1, έχοντας κερδίσει και τις δύο φετινές αναμετρήσεις τους (Indian Wells, Μαδρίτη).