Τέλος η διαφορά των σετ στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα - Τι αλλάζει στις προκρίσεις

Σε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προχώρησε η CEV, καθώς από εδώ και στο εξής οι προκρίσεις θα κρίνονται αποκλειστικά από τις νίκες και όχι από τα σετ που συγκεντρώνουν οι ομάδες στα δύο παιχνίδια μιας σειράς.

Μέχρι σήμερα, μια ομάδα που κέρδιζε το πρώτο παιχνίδι με 3-0 ή 3-1 μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση ακόμη και με ήττα στη ρεβάνς, αρκεί να κατακτούσε δύο σετ. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόκριση οδηγούνταν σε χρυσό σετ, με καθοριστικό παράγοντα τη διαφορά στα σετ των δύο αγώνων.

Με τον νέο κανονισμό, τα σετ παύουν να παίζουν ρόλο στην έκβαση της σειράς. Για να πάρει απευθείας την πρόκριση μια ομάδα θα πρέπει να πετύχει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια.

Αντίθετα, εφόσον οι δύο αντίπαλοι έχουν από μία νίκη, τότε η πρόκριση θα κρίνεται σε χρυσό σετ. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα επικρατήσει με 3-0 ή 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και στη συνέχεια ηττηθεί με 3-2 στη ρεβάνς, οι δύο ομάδες θα έχουν από μία νίκη και έτσι θα οδηγηθούν σε χρυσό σετ, από το οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα συνεχίσει στην επόμενη φάση.