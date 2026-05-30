Σάκκαρη στο SDNA: «Αγχώθηκα όταν είδα τη γραμμή του τερματισμού»

Η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε στο SDNA τι συνέβη και έχασε το μεγάλο προβάδισμα που είχε στον αγώνα με τη Μάγια Χβαλίνσκα στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Η 30χρονη Ελληνίδα πήρε εύκολα το πρώτο σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο, όμως από εκείνο το σημείο και μετά «κατέρρευσε», με αποτέλεσμα να ηττηθεί στα τρία σε από την αριστερόχειρα Πολωνή.

«Πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά, έσφιξα», είπε λίγα λεπτά μετά τον αποκλεισμό. «Αγχώθηκα πάρα πολύ, ίσως επειδή ήξερα ήξερα ότι είμαι κοντά στο να κερδίσω και αυτό το ματς. Πραγματικά, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω... Είναι, όντως, ότι έσφιξα πάρα πολύ και αγχώθηκα. Ίσως να οφείλεται στο ότι δεν έχω κλείσει πολλούς αγώνες τελευταία, έστω και αν το έκανα στους δύο πρώτους γύρους. Αισθανόμουν ότι προτρέχω με τις σκέψεις μου, ότι σκέφτομαι "πάει καλά, να κλείσω το ματς". Νομίζω ότι όταν γίνεται αυτό, πάντα έρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα».

Και πρόσθεσε: «Δεν σκεφτόμουν ότι είναι ευκαιρία μου να πάω μακριά. Απλά, σκεφτόμουν ότι ωραία θα ήταν να κερδίσω ακόμα άλλο ένα ματς. Δεν σκεφτόμουν ότι πάω στον τέταρτο γύρο ή κάτι τέτοιο. Πιο πολύ σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραίο να κερδίσω άλλο ένα ματς, παρά έβαζα στο μυαλό μου ότι είναι τέταρτος γύρος».

«Μίκραινε το γήπεδο»

Η Μαρία περιέγραψε και τι συνέβη όταν μπήκε στη θέση του οδηγού στο δεύτερο σετ. «Μετά άρχισε να σπρώχνω λίγο την μπάλα. Και εκείνη πήρε τα πάνω της, γιατί άρχισε να παίζει όλες αυτές τις λόμπες και αυτά τα slice και τα drop shot. Mε όλο το σεβασμό που έχω, είναι ένα τένις που είναι πιο αποτελεσματικό στο χώμα. Σε άλλες επιφάνειες δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Γι' αυτό, άλλωστε, τα καλύτερά της αποτελέσματα στο χώμα. Δεν με έδιναν φαβορί και αυτό είναι λίγο υποτιμητικό και δείχνει έλλειψη σεβασμού προς εμένα, αλλά δεν πειράζει! Σίγουρα έχει κερδίσει αρκετά ματς, ειδικά στο χώμα είναι πολύ δύσκολη η παίκτρια, και γι' αυτό μάλλον οι άλλες παίκτριες που την αντιμετώπισαν στα πρώτα ματς δεν ήξεραν τι να κάνουν. Στη δική μου περίπτωση, επειδή ήμουν διαβασμένη και είχαμε ξαναδεί το ματς μου στη Ρώμη, πιο πολύ ήταν ότι αγχώθηκα και έσφιξα. Ένιωθα ότι το γήπεδο μίκραινε, ένιωθα ότι δεν είχα επιλογές. Ίσως με περισσότερη δουλειά που ελπίζω να μπορέσω να κάνω στο επόμενο διάστημα, να προσπαθήσω να έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό στις επιλογές μου».

«Έπαιξα καλά ήμουν θαρραλέα στα δύο πρώτα ματς»

Παρά τον αποκλεισμό, η Σάκκαρη έστειλε και κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα με τις εμφανίσεις της στο Παρίσι. «Προσπάθησα και άφησα εκτός όλες τις σκέψεις, όπως το τι θα γίνει αν χάσω, τι θα γίνει αν δεν φτάσω στον τάδε γύρο, όλες αυτές τις σκέψεις που με κυριαρχούσαν γενικά στο παρελθόν. Ακόμα και σήμερα που έχασα δεν τις είχα, πιο πολύ είναι ένα... pure choke ας το πούμε, παρά ότι με κυριάρxησε μια σκέψη που δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Πιο πολύ ήταν ότι έβλεπα τη γραμμή τερματισμού και δεν μπορούσα αυτό να διαχειριστώ. Γενικότερα αισθάνομαι ότι έπαιξα καλά και ήμουν θαρραλέα στα περισσότερα σημεία των δύο πρώτων γύρων. Αν κάνω περισσότερες νίκες και έχω την ίδια λογική, νομίζω ότι θα έχω καλά αποτελέσματα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τουλάχιστον φαίνεται ότι προσπαθώ να κάνω τα σωστά πράγματα».

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα στρέψει τώρα το ενδιαφέρον της στο γρασίδι και μάλλον θα παίξει στο Νότιγχαμ (15/6) και στο Ίστμπορν (22/6), πριν πάει στο Λονδίνο για το Wimbledon (29/6). «Δεν υπάρχει λόγος να βλέπω ότι δεν μπορώ να πάω καλά στο χορτάρι», είπε και κατέληξε: «Σερβίρω καλά, κινούμαι καλά. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι παίζω καλύτερα κι από πριν, οπότε δεν βλέπω λόγο να μην πάω καλά».