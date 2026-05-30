Οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Champions League

Λίγη ώρα πριν την σέντρα (19:00) του μεγάλου τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ, γνωστοποιήθηκαν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Champions League έφτασε και στις 19:00 θα μάθουμε την ομάδα που θα σηκώσει την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» για τη σεζόν 2025-26!

Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Λουίς Ενρίκε για την Παρί Σεν Ζερμέν και Μικέλ Αρτέτα για την Άρσεναλ έγιναν γνωστές πριν από λίγο.

Ο τεχνικός των Παριζιάνων θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3, με τον Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα στην άμυνα, ενώ οι Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια θα αποτελέσουν την τριάδα στον άξονα, πίσω από τους Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια και Ντουέ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας του Αρτέτα θα αγωνιστούν με τον Ράγια κάτω από τα δοκάρια, τους Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ τετράδα στην άμυνα, τους Ράις, Λιούις-Σκέλι στα χαφ, τον Έντεγκαρντ σε ρόλο δεκαριού και με τους Σάκα, Τροσάρ στα άκρα, να πλαισιώνουν τον προωθημένο Χάβερτς στην επίθεση.

Δείτε τις ενδεκάδες του τελικού:



Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ.



Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τροσάρ, Χάβερτς.

Στον πάγκο για την Παρί βρίσκονται οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.

Στον πάγκο για την Άρσεναλ βρίσκονται οι Κέπα, Ζεσούς, Έζε, Τίμπερ, Γκιόκερες, Νόργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέτι και Ντόουμαν.