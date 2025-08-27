Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας μετά τις τελευταίες προκρίσεις

Η τελική φάση της League Phase του Champions League παίρνει σάρκα και οστά, με 32 από τις 36 ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους.

Οι τελευταίες προσθήκες ήρθαν με την πρόκριση των Μπόντο, Καϊράτ Αλμάτι και Πάφου, που συμπληρώνουν το παζλ των γκρουπ δυναμικότητας.

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, θα ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, οι οποίες θα προκύψουν από τα ζευγάρια Καραμπάγκ - Φερεντσβάρος, Μπενφίκα - Φενέρμπαχτσε, Μπριζ - Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη - Βασιλεία.

Ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας, ωστόσο η ακριβής θέση του δεν θα επηρεάσει σημαντικά την κλήρωση της Πέμπτης, 28 Αυγούστου.

Το νέο format της League Phase προβλέπει ότι κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και η φάση θα ολοκληρωθεί σε οκτώ αγωνιστικές.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ Φρανκφούρτης

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Μονακό, Γαλατάσαραϊ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νιούκαστλ, Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι

Η League Phase ξεκινάει με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα ζευγάρια που θα αναδειχθούν, καθώς μικρότερες ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους ευρωπαϊκούς «γίγαντες».