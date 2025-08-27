Έξαλλοι οι Κύπριοι με τη στήριξη οπαδών του Ολυμπιακού στον Αστέρα, αντέδρασαν με υβριστικά συνθήματα (vid)

Η αδελφική σχέση οδήγησε οπαδούς του Ολυμπιακού να στηρίξουν μαζικά τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδο της Πάφου προκαλώντας υβριστικά συνθήματα κατά της ομάδας του Πειραιά από τους Κύπριους.

Με πανό του Ολυμπιακού και συνθήματα προσπάθησαν πολλοί Έλληνες που ζουν στην Κύπρο να ενισχύσουν την προσπάθεια της σερβικής ομάδας να μπει στη League Phase του Champions League.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έγιναν άμεσα αντιληπτοί από τους υπόλοιπους Κύπριους στο γήπεδο και αντέδρασαν με υβριστικά συνθήματα κατά της ομάδας του Πειραιά καθώς θεώρησαν προφανώς… αδελφικό χτύπημα τη στήριξη στον Αστέρα απέναντι σε μια κυπριακή ομάδα.

Οι οπαδοί της Πάφου έγιναν έξαλλοι όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω βίντεο.